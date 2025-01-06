İshak Paşa Sarayı 2024'te 260 bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İshak Paşa Sarayı 2024'te 260 bin Ziyaretçi Ağırladı

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İshak Paşa Sarayı, 2024'te 260 bin turist tarafından ziyaret edilerek yoğun ilgi gördü.

06.01.2025 18:14
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İshak Paşa Sarayı, 2024 yılında 260 bin ziyaretçiyi ağırladı

ERZURUM - Türk saray mimarisinin Anadolu'daki en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, 2024 yılında 260 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Osmanlı Devleti'nin en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde, bir tepenin üzerinde bulunuyor. Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimari unsurlarını bir araya getiren saray, etkileyici süslemeleri ve zarafetiyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, tarihi atmosferiyle ziyaretçilerine adeta geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Büyüleyici güzelliği ve tarihi dokusuyla bilinen sarayı 2024 yılında yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Saray, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktası oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İshak Paşa Sarayı'nın hem ülkemiz hem de dünya için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Serhat Şehri Ağrı'mız; her mevsim ayrı bir güzellik sunan doğası, kültürel zenginlikleri ve tarihe tanıklık eden eşsiz yapılarıyla bizlere gurur veren bir şehir. Bu güzelliklerin başında, ihtişamı ve zarafetiyle sadece ülkemizin değil, dünyanın da dikkatini çeken İshak Paşa Sarayı geliyor. Her mevsim farklı bir çehreye bürünen bu eşsiz saray, tarihimizin ve medeniyetimizin önemli bir nişanesi olarak Ağrı'mızın en değerli miraslarından biri. Bizler, bu eşsiz güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Ağrı'mızın her yönüyle kalkınması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türk saray mimarisinin Anadolu'daki en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen ve UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nı, 2024 yılında 260 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Sizleri de Ağrı'mızın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini yakından görmeniz için ilimize bekliyoruz"dedi.

İshak Paşa Sarayı, her mevsim farklı bir atmosfer sunarak ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Hem tarihi önemi hem de mimari zarafetiyle bölgenin en dikkat çeken yapılarından biri olan saray, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İshak Paşa Sarayı 2024'te 260 bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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