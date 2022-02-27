İsimlerle çizdiği resimleri sergide sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ressam Sakin Sakarya, her birinde yaklaşık 1500 ismin yer aldığı 52 resmi açtığı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Aşık Veysel, Ömer Halisdemir, Neşet Ertaş, Muhsin Yazıcıoğlu, Adile Naşit ve Lionel Messi gibi isimlerin resimleri yer alıyor.

Ressam Sakin Sakarya, AA muhabirine, sosyal medyada canlı yayında resim yaptığını belirterek, "Canlı yayına katılanlar isimlerini söylüyordu, ben de kağıda yazıyordum. 'Kağıtlar çöpe gidiyor.' diye üzülürdüm. Birden 'İsimleri yazarak resim yapabilir miyim?' diye düşünmeye başladım. Daha sonra yapmaya başladım. İsimlerden resim yapmam ilgi gördü. İlk resmim Atatürk'ün resmiydi." dedi.

Sakarya, daha önce örneğini hiç görmediğini belirterek, "Nasıl yapıldığını bilemiyorum. İsim yazılarak kaş, göz, ağız ve burun yani insan sureti çıkarmak zor gibi geldi bana. Gittikçe elim alıştı. Günde 3 resim yapmaya başladım. Bir ressamın sosyal medya üzerinden canlı yayında arkadaşlarıyla resim yapması özel çalışma. Her ressama nasip olmaz, onu başardım. İsimlerle olması ayrıca bir ilk." ifadelerini kullandı.

Bir resimde 1500 isim yazıldığını vurgulayan Sakarya, toplamda 52 resim yaptığını kaydetti.

Sakarya, isimlerle resim yapma konusunda gittikçe kendisini geliştirdiğini dile getirerek, "Çalışırken gölgeleme ve tonlamayı da ayarladım. Şimdi de resimlerden sergi açarak insanların beğenisine sunduk." dedi.

Sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.