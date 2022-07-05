İskenderun'da festival coşkusu - Son Dakika
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İskenderun'da festival coşkusu

05.07.2022 01:59

İskenderun'da festival coşkusu Ünlü sanatçı Ekin uzunlar İskenderun'da binlerce hayranıyla selfie çekerek şarkılarını söyledi Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 84. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İskenderun'da festival coşkusu

Ünlü sanatçı Ekin uzunlar İskenderun'da binlerce hayranıyla selfie çekerek şarkılarını söyledi

HATAY - Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 84. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İskenderun 5 Temmuz Turizm Kültür ve Sanat festivali kapsamında ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Anıt meydanında on binlerce kişinin katıldığı açık hava konserinde şarkılarını İskenderunlular için seslendiren Uzunlar, vatandaşlarla birlikte selfie çekerek şarkılarını seslendirdi. Konserde Ekin Uzunlar'a teşekkür ederek çiçek takdim eden İskenderun belediye başkanı Fatih Tosyalı yaptığı konuşmada İskenderun'un Kurtuluş Gününü ve Türk askerinin Hatay topraklarına İskenderun üzerinden girişinin 84 yıl dönümünü kutladı.

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Kaynak: İHA

İskenderun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İskenderun'da festival coşkusu - Son Dakika

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