İspanya'dan 'Yaren Leylek' fotoğrafına birincilik ödülü - Son Dakika
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Kültür Sanat

İspanya'dan 'Yaren Leylek' fotoğrafına birincilik ödülü

İspanya\'dan \'Yaren Leylek\' fotoğrafına birincilik ödülü

İspanya'da düzenlenen 'Uluslararası Leylek Konulu Fotoğraf Yarışması'nda Türk doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, 'Yaren Leylek' adlı fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

22.03.2025 17:58
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İspanya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Konulu Fotoğraf Yarışması'nda, doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, çektiği 'Yaren Leylek' adlı fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

İspanya'nın Malpartida kasabasında her yıl düzenlenen yarışmaya bu yıl 5'inci kez katılan Alper Tüydeş, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'in kayık üzerindeki anını yansıtan fotoğrafıyla jüri karşısına çıktı. 152 eserin katıldığı yarışmada, Tüydeş'in fotoğrafı finale kaldı ve tüm jüri üyelerinden en yüksek puanı alıp birinci seçildi.

"ÜLKEMİ ANLAMLI BİR HİKAYEYLE TEMSİL ETMEK ÇOK DEĞERLİ"

Daha önce katıldığı yıllarda 3 kez sergilenmeye hak kazandığını, ancak bu yıl ilk kez birincilik ödülü aldığını belirten Tüydeş, "Yarışma, her yıl İspanya'nın Malpartida kasabasında düzenleniyor ve Avrupa'nın köklü, prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Fotoğrafımın birincilik ödülüne layık görülmesi büyük bir gurur. Organizasyon komitesi beni, 5 Nisan'da düzenlenecek ödül törenine davet etti.

Eğer müsait olursam bizzat katılmayı düşünüyorum. Birincilik haberim, İspanyol basınında ve uluslararası medyada da yer aldı. Bir Bursalı olarak hem ülkemi hem de yaşadığım şehri böyle anlamlı bir hikayeyle temsil etmek benim için çok değerli. Bu yoğun gündemde insanlara bir nefes aldırmak ve doğanın güzelliklerine dikkat çekmek beni mutlu ediyor. Ülkem adına gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İspanya'dan 'Yaren Leylek' fotoğrafına birincilik ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Yalçın:
    üstünde adımı yazıyor amq normal leylek işte 5 50 Yanıtla
    Murat Ceylan:
    at siki 0 0
  • ferudun ozmen:
    Bazı mallar anlamamış olayın içeriğinde ki güzelliği maneviyatı. 45 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yaren leylegi denizcilik bakanı mı yapsak acaba dünya daha güzel olur 28 1 Yanıtla
  • 205622:
    başa bu leyleği gecirseydik şimdi Avrupa bizi kisaniyor olurdu çünkü karnı doyana kadar yerdi calmazdi bunlar gibi 22 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    makinani yakinda elinden alirlar guvenme 3 1 Yanıtla
  • thomas11:
    hikayesi olmayan hiç bir fotoğrafın o kadar değeri yoktur. hikayesi olunca işte böyle olur 0 0 Yanıtla
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