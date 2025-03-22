İspanya\'dan \'Yaren Leylek\' fotoğrafına birincilik ödülü

İspanya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Leylek Konulu Fotoğraf Yarışması'nda, doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, çektiği 'Yaren Leylek' adlı fotoğrafıyla birincilik ödülüne layık görüldü.

İspanya'nın Malpartida kasabasında her yıl düzenlenen yarışmaya bu yıl 5'inci kez katılan Alper Tüydeş, Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'in kayık üzerindeki anını yansıtan fotoğrafıyla jüri karşısına çıktı. 152 eserin katıldığı yarışmada, Tüydeş'in fotoğrafı finale kaldı ve tüm jüri üyelerinden en yüksek puanı alıp birinci seçildi.

"ÜLKEMİ ANLAMLI BİR HİKAYEYLE TEMSİL ETMEK ÇOK DEĞERLİ"

Daha önce katıldığı yıllarda 3 kez sergilenmeye hak kazandığını, ancak bu yıl ilk kez birincilik ödülü aldığını belirten Tüydeş, "Yarışma, her yıl İspanya'nın Malpartida kasabasında düzenleniyor ve Avrupa'nın köklü, prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Fotoğrafımın birincilik ödülüne layık görülmesi büyük bir gurur. Organizasyon komitesi beni, 5 Nisan'da düzenlenecek ödül törenine davet etti.

Eğer müsait olursam bizzat katılmayı düşünüyorum. Birincilik haberim, İspanyol basınında ve uluslararası medyada da yer aldı. Bir Bursalı olarak hem ülkemi hem de yaşadığım şehri böyle anlamlı bir hikayeyle temsil etmek benim için çok değerli. Bu yoğun gündemde insanlara bir nefes aldırmak ve doğanın güzelliklerine dikkat çekmek beni mutlu ediyor. Ülkem adına gurur duyuyorum" diye konuştu.