İspanyol Filmi \'Kar Kardeşliği\' Goya Ödülleri\'nde Yıldız Oldu

Kültür Sanat

İspanyol sinemasının en önemli etkinliği Goya ödülleri, dün gece Valladolid kentinde düzenlenen galada sahiplerini bulurken, 1972'de yaşanan uçak kazasının öyküsünü anlatan "Kar Kardeşliği" (La Sociedad de la nieve) filmi gecenin yıldızı oldu.

İspanyol yönetmen ve yapımcı Juan Antonio Bayona'nın yönetmenliğini yaptığı "Kar Kardeşliği", aralarında "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Gelecek Vadeden Genç Aktör" (Matias Recart), "En iyi Yapımcı", "En İyi Orijinal Müzik" kategorilerinin de olduğu toplam 12 dalda ödül aldı.

Bu yıl 38'incisi düzenlenen Goya'da aday gösterildiği 13 dalın 12'sinde ödül alan Kar Kardeşliği, "İçimdeki Deniz" (14 kez) ve "Ay Carmela"dan (13 kez) sonra Goya tarihinde en fazla ödül toplayan 3. film olarak kayıtlara geçti.

Gerçek bir olayı anlatan Kar Kardeşliği, 1972'de bir rugby takımını Şili'ye götürmek için kiralanan Uruguay Hava Kuvvetlerine ait uçağın And Dağları'nda düşmesi sonucu hayatta kalan bazı yolcuların yaşam mücadelesini konu alıyor.

Gala gecesinde İspanyol sinemacıların, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisini ve kadına yönelik şiddet vakalarını eleştiren açıklamaları öne çıktı.

İspanyol oyuncu Alba Flores, üzerinde "Silah ticaretini durdurun. Gazze'de hemen ateşkes" yazılı bir rozetin takılı olduğu kıyafetiyle ödül vermek için sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, "Gazze'de 30 bin kişinin katledildiği, karanlık bu dönemde gelip burada kutlama yapmak çok zor, çok çelişkili bir şey. Umarım bu ülkenin hükümeti bir şeyler yapabilir." dedi.

Goya'da bu yıl "En İyi Kadın Oyuncu" Malena Alterio (Que nadie duerma) ve "En İyi Erkek Oyuncu" David Verdaguer'e (Saben aquell) verilirken, Uluslararası Goya ödülüne ise ABD'li kadın sinema sanatçısı Sigourney Weaver layık görüldü.