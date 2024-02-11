İspanyol Filmi 'Kar Kardeşliği' Goya Ödülleri'nde Yıldız Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İspanyol Filmi 'Kar Kardeşliği' Goya Ödülleri'nde Yıldız Oldu

İspanyol Filmi \'Kar Kardeşliği\' Goya Ödülleri\'nde Yıldız Oldu

İspanyol sinemasının en önemli etkinliği Goya ödülleri, Valladolid kentinde düzenlenen galada sahiplerini buldu. Juan Antonio Bayona'nın yönettiği 'Kar Kardeşliği' filmi, 12 dalda ödül alarak geceye damga vurdu. Ayrıca gala gecesinde İspanyol sinemacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kadına yönelik şiddet vakalarını eleştiren açıklamalar yaptı.

11.02.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol sinemasının en önemli etkinliği Goya ödülleri, dün gece Valladolid kentinde düzenlenen galada sahiplerini bulurken, 1972'de yaşanan uçak kazasının öyküsünü anlatan "Kar Kardeşliği" (La Sociedad de la nieve) filmi gecenin yıldızı oldu.

İspanyol yönetmen ve yapımcı Juan Antonio Bayona'nın yönetmenliğini yaptığı "Kar Kardeşliği", aralarında "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Gelecek Vadeden Genç Aktör" (Matias Recart), "En iyi Yapımcı", "En İyi Orijinal Müzik" kategorilerinin de olduğu toplam 12 dalda ödül aldı.

Bu yıl 38'incisi düzenlenen Goya'da aday gösterildiği 13 dalın 12'sinde ödül alan Kar Kardeşliği, "İçimdeki Deniz" (14 kez) ve "Ay Carmela"dan (13 kez) sonra Goya tarihinde en fazla ödül toplayan 3. film olarak kayıtlara geçti.

Gerçek bir olayı anlatan Kar Kardeşliği, 1972'de bir rugby takımını Şili'ye götürmek için kiralanan Uruguay Hava Kuvvetlerine ait uçağın And Dağları'nda düşmesi sonucu hayatta kalan bazı yolcuların yaşam mücadelesini konu alıyor.

Gala gecesinde İspanyol sinemacıların, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisini ve kadına yönelik şiddet vakalarını eleştiren açıklamaları öne çıktı.

İspanyol oyuncu Alba Flores, üzerinde "Silah ticaretini durdurun. Gazze'de hemen ateşkes" yazılı bir rozetin takılı olduğu kıyafetiyle ödül vermek için sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, "Gazze'de 30 bin kişinin katledildiği, karanlık bu dönemde gelip burada kutlama yapmak çok zor, çok çelişkili bir şey. Umarım bu ülkenin hükümeti bir şeyler yapabilir." dedi.

Goya'da bu yıl "En İyi Kadın Oyuncu" Malena Alterio (Que nadie duerma) ve "En İyi Erkek Oyuncu" David Verdaguer'e (Saben aquell) verilirken, Uluslararası Goya ödülüne ise ABD'li kadın sinema sanatçısı Sigourney Weaver layık görüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Valladolid, İsrail, Gazze, Şiddet, Sinema, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İspanyol Filmi 'Kar Kardeşliği' Goya Ödülleri'nde Yıldız Oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: İspanyol Filmi 'Kar Kardeşliği' Goya Ödülleri'nde Yıldız Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement