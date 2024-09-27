Isparta\'da İtfaiye Yılı Kutlandı

Isparta'da İtfaiye teşkilatının 310'uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı
ISPARTA - Isparta Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 310'uncu yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla şehir merkezinde yürüyüş ve araç konvoyu düzenlendi.
Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arası İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş ve araç konvoyu düzenlendi. Isparta Belediye binası önünden başlayan yürüyüş ve konvoyda İtfaiye Müdürlüğü personeli, tulumbacılar ve itfaiye araçları yer aldı. Yürüyüş ve konvoy 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu.
Yürüyüş sonunda açıklama yapan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı tüm itfaiyecilerin, İtfaiyeciler Haftası'nı kutlayarak "İnsanların kaçtığı yere koşarak giden itfaiyecilerimizin 310'uncu yıl dönümünü kutlamış bulunmaktayız. Olay anında şehit olan itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabır temenni ediyorum. Bizler 7 gün 24 saat nöbet esasına göre görev yaptığımız tüm arkadaşlarımın itfaiyeciler haftasını kutluyorum" dedi.
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