Isparta'daki Aya Baniya Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor - Son Dakika
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Isparta'daki Aya Baniya Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor

12.09.2022 15:30

Isparta'da, "kokuhaneye" dönüştürülecek yaklaşık 270 yıllık geçmişe sahip Aya Baniya (Payana) Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da, "kokuhaneye" dönüştürülecek yaklaşık 270 yıllık geçmişe sahip Aya Baniya (Payana) Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, tarihi yapıların tekrar kente kazandırılması çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Isparta'nın tarihi açısından önemli bir yere sahip, 1750'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Aya Baniya Kilisesi'ndeki restorasyonun önemli çalışmalar arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, kilisenin, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle "Isparta Koku Atölyesi: Kokuhane" ismiyle şehre yeniden kazandırılacağı ifade edildi.

Tarihi yapının kentin ekonomisine ve sosyo-kültürel hayatına olumlu etkiler katacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kilise bahçesinde kütüphane, koku yapım atölyesi, sergi-fuaye alanı, kafeterya, mağaza, tematik tıbbi ve aromatik bitki bahçesi olmak üzere 4 bölüm oluşturulacak. Çalışmalarda ilk olarak iç ve dış cephelerde derz sökümleri yapıldı. Çürük taşlar yenilenirken, yıkık duvarların da tamiratları gerçekleştirildi. Kilise içerisinde kurulan iskele sayesinde bağdadi sökümleri yapıldı, çatıdaki kiremitler de yenilenmesi için tamamen kaldırıldı. Kilisenin dış cephesindeki çalışmalarda da kumlama yapılıyor."

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Kaynak: AA

Akdeniz, Isparta, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Isparta'daki Aya Baniya Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor - Son Dakika

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