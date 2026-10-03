Isparta Gelendost\'taki Ertokuş Kervansarayı sonbaharda havadan görüntülendi

Isparta Gelendost'taki Ertokuş Kervansarayı sonbaharda havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Gelendost ilçesindeki Ertokuş Kervansarayı sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi. 1223'te Selçuklu Atabeyi Mübarizeddin Ertokuş tarafından Isparta-Konya yolu üzerinde inşa edilen kervansaray, Eğirdir Gölü kıyısında yer alıyor ve ziyaretçilerin ilgisini görüyor.
Isparta'nın Gelendost ilçesindeki tarihi Ertokuş Kervansarayı, sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi.
Anadolu Selçuklu döneminin önemli eserleri arasında yer alan kervansaray, 1223 yılında Selçuklu Atabeyi Mübarizeddin Ertokuş tarafından Isparta- Konya yolu üzerinde inşa edildi.
Taş işçiliği ve özgün mimarisiyle dikkati çeken yapı, geçmişte kervan yollarında önemli bir konaklama noktası olarak kullanıldı.
Eğirdir Gölü kıyısında yer alan tarihi kervansaray, bölgenin önemli kültürel mirasları arasında bulunuyor.
Kervansaray ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.
Kaynak: AA
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