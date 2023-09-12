İstanbul Ticaret Odası, Türk Süsleme Sanatı'nın Göz Kamaştırıcı Eserlerini Sergiliyor - Son Dakika

İstanbul Ticaret Odası, Türk Süsleme Sanatı'nın Göz Kamaştırıcı Eserlerini Sergiliyor

İstanbul Ticaret Odası, Türk Süsleme Sanatı\'nın Göz Kamaştırıcı Eserlerini Sergiliyor
Son Güncelleme: 12.09.2023 16:51

İstanbul Ticaret Odası, Türk kültürel mirasının zenginliğini ve güzelliklerini koruma ve tanıtma misyonunu sürdürmeye devam ediyor. İTO Yeni Cami Hünkâr Kasrı'nda düzenlenen sanat etkinliği ile ünlü sanatçı Gülüzar Çevik'in eserlerinden oluşan 'Lâlezâr' isimli çini sergisi sanatseverlerle buluşacak. Türk Çini Sanatı'nın zarafetini ve ustalığını yansıtan eserlerin bir araya getirildiği sergi, Türk Sanatı'nın zengin geçmişine ve özgün estetiğine bir yolculuk fırsatı sunacak. Sergi, 14 Eylül 2023 tarihinde açılacak ve 30 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türk kültürel mirasının zenginliğini ve güzelliklerini koruma ve tanıtma misyonunu sürdürmeye devam ediyor. Bu amaçla, İTO Yeni Cami Hünkâr Kasrı'nda düzenlenen sanat etkinliği ile Türk Süsleme Sanatı'nın göz kamaştırıcı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

İTO'nun düzenlediği etkinlik, ünlü sanatçı Gülüzar Çevik'in eserlerinden oluşan "Lâlezâr" isimli çini sergisi ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu sergi, Türk Çini Sanatı'nın zarafetini ve ustalığını yansıtan eserlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Sanatseverler, bu benzersiz sergide Türk Sanatı'nın zengin geçmişine ve özgün estetiğine bir yolculuk yapma fırsatını yakalayacak.

İstanbul Ticaret Odası'nın "Lâlezâr" çini sergisi, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 14:30'da İTO Yeni Cami Hünkâr Kasrı'nda açılacak. Sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak ve 30 Eylül 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için İstanbul Ticaret Odası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Kültür Sanat

İto, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Ticaret Odası, Türk Süsleme Sanatı'nın Göz Kamaştırıcı Eserlerini Sergiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Ticaret Odası, Türk Süsleme Sanatı'nın Göz Kamaştırıcı Eserlerini Sergiliyor - Son Dakika
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