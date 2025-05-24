İstanbul\'un Fethi Edirne\'de Kutlandı

EDİRNE'de İstanbul 'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'İstanbul'un Fethi Edirne 'den Başlar' etkinliğinde; atlı birlikler ile fethin sembolü şahi topları Meriç Köprüsü'nden geçiş yaptı.

Edirne Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü kapsamında, 23-24 Mayıs tarihleri arasında 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı düzenlendi. Etkinliğin 2'nci gününde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı önünde konser verdi. Konsere; Edirne Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Konserin ardından Mehteran Birliği, jandarma atlı birliği ve Yeniçeriler, fethin sembolü şahi toplar eşliğinde tarihi Meriç Köprüsü'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

OYUNCULAR İLE SÖYLEŞİ

Jandarma atlı birlikleri ve geleneksel kıyafetli Yeniçeriler tarihi atmosferi canlandırırken; sergilenen şahi topları fetih ruhunu yansıttı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin oyuncularının katılımıyla söyleşi düzenlenecek. Fetih Yürüyüşü'nün ardından Selimiye Camisi meydanında; halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri, mehteran gösterisi ve Serkan Çağrı, Ece Ata konseri düzenlenecek.