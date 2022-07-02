İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Bilecik'te ipek böcekçiliğine başladı

İstanbul'da yaşayan ve büyükşehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe sakin bir ortam arayan kadın, Bilecik'in Söğüt ilçesinde arazi alarak ipek böceği yetiştiricisi oldu.

Eşi belediyede çalışan 3 çocuk annesi ev kadını Sevda Aydın, hem doğa ile iç içe yaşamak hem ufak da olsa aile bütçesine katkı amacıyla verdiği karar sonrası 3 ay önce Söğüt ilçesine bağlı Kayabalı köyünden yaklaşık 10 dönüm arazi satın aldı.

Aydın, Pendik'teki evine yaklaşık 250 kilometre mesafede aldıkları bahçede bulunan çiftlik evinde ipek böceği yetiştirmeye başladı.

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin desteği ile aldığı ipek böceklerini 40-45 gün süren bakımın ardından yaklaşık 70 kilograma çıkartan Aydın, ilk ürünü olan kozaları yetkililere teslim etti.

İkisi üniversitede, biri lisede okuyan çocukları ve eşinin de zaman zaman yanına gelerek destek olduğu Aydın, kendi ihtiyaçları için bahçesinde de sebze yetiştiriyor.

Her evreyi görüntüleyip heyecanını yakınlarıyla paylaştı

Sevda Aydın, AA muhabirine, araziyi büyükşehirden bunalıp sadece huzur ve doğal ortam için aldıklarını, daha sonra tavsiye üzerine ipek böcekçiliğine geçtiğini söyledi.

İpek böcekçiliğine sonunu bilmedikleri bir maceraya atılarak deneme amaçlı başladığını belirten Aydın, "Hem ibretlik hem meşakkatli hem de çok zevkli bir yolculuktu, benim de kozayla ilk tanışmamdı. Hiç zorlanmadım. Böceklerin yetişmesinde her evresini telefonla kayıt altına alarak yakınlarımla paylaştım." dedi.

Aydın, ilk tecrübesi olduğu için bazı evrelerde hatalar yaptığını ancak süreci başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Her evreyi hayranlıkla izlediğini anlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkese tavsiye ederim, çok zevkli bir iş. İnsanların zevk alarak yapabileceği bir iş ama tabii yanımda bir kişi daha olsaydı daha güzel olurdu. Ben tek yüklendim macerayı. Aile bireyleri ile yapılırsa üstesinden gelinemeyecek bir durum yok. Tırtılların dut yapraklarını yerken çıkardıkları ses terapi gibi geliyor. İlk defa dinledik. Her evresine şahit olduğumuz için bu ibret bize daha farklı bir duygu hissettirdi."

Aydın, gelecek yıl paket sayısını da çoğaltarak koza üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Besleme sürecinde bütün üreticilerimizle iletişim halindeyiz"

50 Numaralı Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ahmet Genç ise Aydın'ın heyecanına ortak olmak istediklerini belirtti.

Ona gereken desteği sağladıklarını dile getiren Genç, şu ifadeleri kullandı:

"İpek böceği verdik ve bir ay boyunca baktılar. Üretim sonrası onlar da biz de memnun kaldık. İleriye dönük yapmayı düşündüklerini ifade ettiler. Besleme sürecinde bütün üreticilerimizle iletişim halindeyiz. Yeni bir aile olduğu için sürekli takip altında tuttuk. Köydeki insanlar da koza üretiminde tecrübeli oldukları için daha avantajlı oldular. Onların da bilgilerinden faydalandılar. Kendileri için güzel bir tecrübe oldu, gelecek yıllarda daha başarılı olacaklardır."

Genç, Bilecik'te koza üretiminin yüzde 70'inin İnhisar ilçesi ve köylerinde yapıldığı bilgisini verdi.

Yumurtadan çıkan ipek böceği tırtılın, sadece dut yaprağı yiyerek her bir kozadan tek parçada uzunluğu 800 ila 1200 metre arasında değişen iplikler ürettiğini bildiren Genç, "Tıp alanında ameliyat ipi olarak kullanılmasının yanında çelik yelek ve paraşüt kumaşı üretiminde, uzay sanayisinde, tekstil ve dokuma sektöründe kullanılan ipek, bilinen en sağlam doğal iplik olma özelliğini taşıyor." diye konuştu.