İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü törenle kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü
SAMSUN - İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü dolayısıyla Samsun'da tören düzenlendi.
"Türk'ün Özü Akif'in Sözü" temalı İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının tamamını okuması ile devam etti.
Anaokulu öğrencilerinin performansı salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Miniklerin gösterilerinin ardından sahneye İlkadım Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri çıktı. Lise öğrencilerinin "Türk'ün Özü Akif'in Sözü" temalı oratoryo gösterisi de büyük beğeni topladı.
Etkinliğe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Bakçepınar, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, protokol üyeleri, davetliler ve gösteri yapan öğrencilerin velileri katıldı.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çarşı merkezi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, tezgahlara akın ederek alışveriş yaparken, seyyar satıcılar da yoğunluktan memnun kaldı. Çiğ köfte ve pide satışları da büyük ilgi gördü.
Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.
Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.
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