İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi

13.03.2022 02:29

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi.

Törende çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi
İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Dörtyol, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü töreni düzenlendi - Son Dakika


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