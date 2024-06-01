İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Alanya'da İlk Kez Açıldı

Kültür Sanat

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Alanya'da ilk kez açıldı

Hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler halkın beğenisine sunuldu

İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci;

"Temel amaç hükümlü ve tutukluları gelecekteki hayatlarına yeniden hazırlamak"

Alanya Valisi Hulisi Şahin;

"Helalinden kazanç elde edebilmeleri için her türlü imkan sunuluyor"

ANTALYA - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Antalya'nın Alanya ilçesinde ilk kez açıldı. Hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler 5 Haziran'a kadar halkın beğenisine sunulacak.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" Alanya Şelale Meydanı'nda açıldı. 46 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün katılacağı ve Alanya'da ilk kez kurulan fuarda hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan çeşitli hediyelik eşyalar ve ürünler satışa sunuldu.

"Yüzlerce ürün sergilenecek"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, "Ülkemizin değişik yerlerinde faaliyet gösteren 46 ceza infaz kurumu İşyurdu Müdürlüğünün iştirak ettiği ve temel amacının cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutukluların İşyurdu faaliyetlerine katılımlarını sağlamak, meslek edindirmek, yeniden suç işlemelerini önlemek ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olmalarını sağlamak suretiyle onları topluma yeniden kazandırmak, İşyurdu faaliyetlerini tanıtmak, İşyurtlarında gerçekleştirilen Mesleki Eğitim çalışmaları ile diğer iyileştirme programları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek olan ve ilçemizde ilk kez yapılacak fuarımızla hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıda, tekstil, hediyelik eşya, mobilya ve deri ürünlerinden oluşan yüzlerce ürün sergilenecektir" dedi.

"Temel amaç hükümlü ve tutukluları gelecekteki hayatlarına yeniden hazırlamak"

İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, ise yaptığı açıklamalarda İşyurtlarının temel amacının hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat öğrenerek topluma yeniden kazandırmak olduğunu ifade ederek, "İşyurtları kurumunun temel amacından bahsederek, "İşyurtları kurumunun temel amacı cezaları infaz olan hükümlü ve tutukluların insan odaklı bir yapıda iyileştirme temelli bir sisteme dahil edilerek işbaşı meslek ve sanat öğretimi aracılığıyla topluma yeniden kazandırmak ve onları gelecekteki hayatlarına yeniden hazırlamaktır. Kurumumuzca 368 iş yurdu müdürlüğümüz aracılığıyla yaklaşık 200 farklı iş kolunda bin 700'den fazla atölye ve tesiste işbaşı mesleki eğitimler sırasında yüzlerce ürün üretilmektedir. Ülke genelinde 82 satış mağazası ve ceza infaz kurumlarında yer alan kantinlerle birlikte bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda üretimler gerçekleştirilmektedir. İşyurdu atölyelerinde üretilen ürünler yıl içinde ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlenen fuarlar ile halkımızın beğenisine sunulmakta ve pazarlanmaktadır. İşyurdu faaliyetlerine büyük destek veren

zAdalet Bakanı Yılmaz Tunç başta olmak üzere mesai gözetmeksizin görev yapan, çalışkan fedakar işyurdu personelimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, fuarın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Helalinden kazanç elde edebilmeleri için her türlü imkan sunuluyor"

Antalya Valisi Hulisi Şahin ise, "Çok geniş bir yelpazede üretimler yapılıyor. Böylece hem tutuklularımıza hem hükümlülerimize ilerideki hayatlarında çok daha erdemli bir yaşam sürmeleri ve helalinden kazanç elde edebilmeleri için her türlü imkan sunuluyor. Alanya gerçekten güzel bir coğrafya. Çok güzel bir şehir. Bu şehirde bu tür etkinliklerle şehri kültürel olarak da diğer hususlarda da imal etmek bizim görevimiz. Bu fuar bunun bir unsuru oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise protokol üyeleri sahneye çıkarak kurdele kesimi gerçekleştirdi. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezerek, ürünleri yakından inceledi.

"İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" 01-05 Haziran tarihleri arasında saat 14.00 ile 22.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarın açılış törenine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Valisi Hulisi Şahin, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Antalya BAM Başkanı Orhan Özdemir, İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, İşyurtları Daire Başkanlığı Hakimi Cihan İdiz, Antalya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yılmaz, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.