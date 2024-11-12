İTÜ Mezunları Bilecik'te Konser Veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İTÜ Mezunları Bilecik'te Konser Veriyor

İTÜ Mezunları Bilecik\'te Konser Veriyor

İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu, 15 Kasım'da Bilecik'te konser verecek. Davetlisiniz!

12.11.2024 15:16
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunları Türk Müziği Topluluğu, 15 Kasım Cuma günü Bilecik'te sahne alacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenecek etkinlik, topluluğun koristi Göksel Ekmekçi'nin sunumuyla gerçekleştirilecek.

Programda Türk müziğine dair çeşitli parçalar çalınacak, "acem kurdi" ve "kurdili hicazkar" makamlarından eserler seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen topluluğun şefi ve genel sanat yönetmeni Murat Sıvacı, konseri çeşitli paydaşlarla hayata geçireceklerini ifade etti.

Organizasyona tüm Bileciklileri davet eden Sıvacı, "Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın teşrifleriyle onurlandırmalarını beklediğimiz konserimizin ikinci yarısında Bilecikli sanatseverlere hoş bir sürprizimiz var, kaçırmayınız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İTÜ Mezunları Bilecik'te Konser Veriyor - Son Dakika

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