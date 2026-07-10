Kaşık Havalı Karşılama Gündem Oldu - Son Dakika
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Kaşık Havalı Karşılama Gündem Oldu

10.07.2026 15:54
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NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'nde esnaf Faruk İşleyen tarafından kaşıkla oynanan oyun havasıyla karşılandı. Sosyal medyada gündem olan anlar büyük ilgi gördü.

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'e yapılan kaşık havalı karşılama sosyal medyada gündem oldu.

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara'nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi'ni ziyaret etti. Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi'nde bir restoranda yemek yedikten sonra Ankara Kalesi'nde gezindi. Kale esnaflarından Faruk İşleyen, Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Frostadottir karşısında oyun havası oynayan İşleyen, 1970 yılından beri Ankara Kalesi'nde esnaflık yaptığını belirterek, "İzlanda Başbakanı geldi buraya. Arkadaşın biri dedi ki 'ağabey bizim başbakan gelirken karşısında oynayıver' dedi. Ben de hatırını kırmadım arkadaşın. Kaşıklar yıpranmadı ya kaşık köküne de kıran girmedi" dedi.

Her zaman dükkanı önünde oyun havası oynadığını söyleyen İşleyen, "Ben oynamaya başlayınca Başbakan da elini arkasında bağladı. Baktı baktı sonra 'teşekkür ederim' dedi gitti. Ondan sonra meşhur olduk. Cumhurbaşkanımıza da rekabet olmasın. Cumhurbaşkanım folklor ekibiyle atlarla karşılıyor ben de kaşıklarla karşılayacağım bundan sonra Ankara Kalesi'ne gelenleri" diye konuştu.

"Biz burada para karşılığında değil kendi içimizden geldiği için oynuyoruz"

Güzel tepkiler aldığını kaydeden İşleyen, "'Baba iyi oluyor' diyorlar. 'Yaşın daha küçük senin' diyorlar. 'Kaç yaşındayım' dedim. Bana 3'te 1'i yaşında yani 22 yaşında olduğumu söylediler. Ben de 22 yaşındayım. Yabancı ülkeden gelenler hep memnun oldu. 'Güzel iş yaptın' dediler. Biz burada para karşılığında değil kendi içimizden geldiği için oynuyoruz. Oyun havasını koyduğum zaman içimizden geliyor oynuyoruz. Bazen turların başında rehberler geliyor. Rehberler 'ağabey bir güler yüzlülük yap' diyorlar hemen telefonu açıyorum, gramofona koyuyorum çalıyorum Ayaş Güzeli'ni Mehmet Demirtaş'tan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kaşık Havalı Karşılama Gündem Oldu - Son Dakika

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