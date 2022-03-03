29'uncu İzmir Avrupa Caz Festivali, Eylül Ergül- Önder Focan Grup'un "Nat King Cole Project" konseriyle başladı.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği festivalin açılış konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirildi.
Solist Eylül Ergül, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Burak Durman ve gitarda Önder Focan'ın yer aldığı konserde sanatçılar, müzik dünyasının önemli müzisyenlerinden Nat King Cole'ün unutulmaz şarkılarını seslendirdi.
29'uncu İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında yarın, ???????gazetecilik öğrencilerine yönelik caz yazarlığını ve eleştirisini konu alan "Write Stuff" atölyesi düzenlenecek. Ümit Tuncağ ve gazeteci Sirel Ekşi'nin yürüteceği atölyeye ücretsiz katılabilecek.
İzmir İtalya Konsolosluğu, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Slovakya Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Goethe Enstitüsü İzmir ve Institut François Turkiye-İzmir'in katkıda bulunduğu festival 2 Nisan'a kadar sürecek.
Festival biletleri, Biletix gişelerinden ve AASSM'deki İKSEV gişesinden alınabilecek.
Konser öncesi İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir Avrupa Caz Festivali, başladı - Son Dakika