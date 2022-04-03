İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi - Son Dakika
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İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi

03.04.2022 10:20
İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi

29. İzmir Avrupa Caz Festivali, Aegean Nights "A Smyrna Story" konseriyle sona erdi.

29. İzmir Avrupa Caz Festivali, Aegean Nights "A Smyrna Story" konseriyle sona erdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve 3 Mart'ta başlayan festivalin kapanış konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirildi.

Vokalde Gülay Hacer Toruk ve Monika Kabasele, davul - vokalde Ananda Brandao, gitarda Hogo Corbin ve basgitarda Marc Buronfosse'nin yer aldığı Aegean Nights "A Smyrna Story" konserinde Ege Denizi'nin iki kıyısından eserler seslendirildi.

Gülay Hacer Toruk'un yorumladığı Neşet Ertaş'ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsü dinleyenlerden alkış aldı.

İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Caz Festivali, Smyrna, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi - Son Dakika
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