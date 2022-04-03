İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi - Son Dakika

29. İzmir Avrupa Caz Festivali, Aegean Nights "A Smyrna Story" konseriyle sona erdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve 3 Mart'ta başlayan festivalin kapanış konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirildi.

Vokalde Gülay Hacer Toruk ve Monika Kabasele, davul - vokalde Ananda Brandao, gitarda Hogo Corbin ve basgitarda Marc Buronfosse'nin yer aldığı Aegean Nights "A Smyrna Story" konserinde Ege Denizi'nin iki kıyısından eserler seslendirildi.

Gülay Hacer Toruk'un yorumladığı Neşet Ertaş'ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsü dinleyenlerden alkış aldı.