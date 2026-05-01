İzmir çiçek gibi açacak

01.05.2026 15:56  Güncelleme: 15:58
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenecek İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'ne sayılı günler kaldı. İzmir tarımını güçlendirmek ve balkon bahçeciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Kültürpark'ta 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde İzmir adeta çiçek açacak. Çiçek ve bitki satış stantları ile yeme içme alanlarının yanı sıra atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuk etkinlikleriyle renklenecek programa İzmirlilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

8 Mayıs'ta saat 17.30'da İzBB Bando Korteji ile başlayacak olan festivalde aynı gün 18.00-18.45 saatleri arasında Gülce Alatay konseri, 18.45-19.30 saatleri arasında ise Özlem Menokan konseri düzenlenecek. 9 Mayıs'ta saat 15.00'te İzBB Bando Korteji'nin geçişi ele başlayacak etkinlikler ise, 16.00-17.00 saatlerinde Çağrı Ergin konseri, 17.00-17.30'de İzBB Bando Quartet Enstrüman dinletisi, 18.00-19.00'da Merve Mete konseri, 19.30-20.30'da Enes Kunduracı konseri ile devam edecek. 10 Mayıs günü yine saat 15.00'te İzBB Bando Korteji ile başlayacak olan etkinliklerde 16.00-17.00 saatleri arasında Çağrı Ergin konseri, 17.00-17.50'de İzBB Bando Trio Enstrüman dinletisi, 18.00-19.00'da Merve Mete konseri yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:26
Tedesco'ya Almanya'da büyük şok! Ağzı açık kaldı
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
