İzmir'de Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali Başladı

İzmir\'de Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali Başladı

İzmir'de altıncısı düzenlenen Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali, İzmir Arena'da kapılarını açtı. Festival kapsamında çikolata ve tatlı üretim stantları ziyaretçilere açıldı. Atölyeler, sahne gösterileri ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, workshop ve söyleşilerle çikolatalı ürünler, pasta ve tatlı yapımı hakkında bilgi verildi. Festival, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

17.05.2024 15:32
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İzmir'de altıncısı düzenlenen Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali kapılarını açtı.

İzmir Arena'da gerçekleştirilen festival kapsamında çikolata ve tatlı üretim stantları ziyarete açıldı.

Atölyeler, sahne gösterileri ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde meraklıları için çikolatalı ürünler, pasta ve tatlı yapımıyla ilgili workshop ve söyleşiler organize edildi.

Organizasyon sorumlusu Şahin Aydoğan, AA muhabirine 3 gün sürecek festivalle fantastik bir dünyanın kapılarını araladıklarını belirtti.

Özellikle çocukların güzel vakit geçirmelerini amaçladıklarını aktaran Aydoğan, şunları kaydetti:

"Konseptimizin yüzde 70'i çocuklara yönelik, yüzde 30'u da çikolata ve tatlıyla alakalı. Aslında iki farklı festivali tek bir potada eritiyoruz. Buradaki amaç çocuklu ailelerin keyifli bir hafta sonu geçirmeleri ve butik, sağlıklı çikolata ürünlerine ulaşmaları ve tanımaları. Aynı zamanda da workshoplarla bu ürünlerin nasıl yapıldığını öğrenmeleri."

Festival, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali Başladı - Son Dakika

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