Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor

03.09.2022 11:30
Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor

İzmir'de doğal güzelliklerinin yanı sıra dalış turizminde de adından söz ettiren Karaburun'da dalış meraklıları, su altının gün ışığında görünmeyen güzelliklerine tanıklık etmek için gece dalışları yapıyor.

İzmir'de doğal güzelliklerinin yanı sıra dalış turizminde de adından söz ettiren Karaburun'da dalış meraklıları, su altının gün ışığında görünmeyen güzelliklerine tanıklık etmek için gece dalışları yapıyor.

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir yarımada olan Karaburun, denizin içine uzanan ilginç coğrafi yapısı, zengin su altı yaşamı ve batıklarıyla dalış sporcularının uğrak yerleri arasında yer alıyor.

İlçe açıklarındaki 17 noktadan dalış yapma imkanı bulan dalgıçlar, orfoz, akya, deniz tavşanı, orkinos, çipura, deniz böcekleri, aslan balığı, ahtapot ve müren balığı gibi su altının renkli canlılarıyla karşılaşma imkanı buluyor.

Ahtapotlardan uyuyan balıklara kadar pek çok tür

Su altı canlılığının yanı sıra İzmir'in emektar yolcu vapurları 9 Eylül ve Alaybey batıklarına da ev sahipliği yapan ilçe, su altını keşfetmek isteyen ve bu konuda eğitim almak için gelen çok sayıda dalış tutkununu ağırlıyor.

Bölgede son dönemde en gözde dalış türlerinden biri ise gece dalışları... Dalgıçlar geceleri, avlanmak için ortaya çıkan ahtapot gibi canlıları ya da uyuyan balıkları gözlemleyebiliyor.

Dalgıçlardan Gizem Nakiboğlu, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır bu işin içinde olduğunu ve dalış merkezinde eğitmenlik yaptığını ifade etti.

Gece dalışlarının yeni başlayanlar için ürpertici bir deneyim olduğunu ancak gündüz dalışlarına göre daha keyifli olduğunu vurgulayan Nakiboğlu şunları kaydetti:

"Gece, bazı su altı canlılarının dışarıda olduğu, avlanmaya çıktığı, gezindiği saatler. Dolayısıyla gündüz gördüğümüzden daha fazla canlılık görüyoruz. Tabii gece olmasının kattığı ayrı bir hava, ayrı bir güzellik de var. Özellikle gece botta gitmek, yıldızları seyretmek en keyifli anlardan biri. Su altında o canlıları görünce kendimi açıkçası doğayla bütünleşmiş hissediyorum. Çünkü onların doğal ortamında ve yaşamlarında onları ziyaret etme şansı bulmuş oluyoruz. Çok heyecanlı hissediyorum. Birbirine saldıran olsun, avlanan balıklar olsun, bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Bunları birebir gözlemlemek çok keyifli ve heyecanlı oluyor gerçekten."

"Gece dalışlarının keyfi ayrı"

Emrah Özdemir ise finans sektöründe çalıştığını ve uzun yıllardır dalış sporuyla uğraştığını anlattı.

Özellikle gece dalışlarını çok sevdiğini vurgulayan Özdemir şöyle konuştu:

"Gece dalışı her zaman yapabildiğimiz bir dalış değil. Normalde gündüz dalışları daha fazla. Fakat gece dalışları gerçekten çok keyifli oluyor bizim için. Çünkü gündüzleri kovuklara saklanan bütün su altı canlıları akşamları avlanmak için dışarı çıkıyor. Onları görme şansını yakalıyoruz. Her şeyden önce bu çok keyifli. Gece yıldızların altında dalmak apayrı bir keyif kesinlikle. Bir de bu karanlık duygusu, bilmiyorum herkesin de hoşuna gider mi ama gerçekten çok cezbedici olabiliyor zaman zaman."

Kadir Doğan da yaklaşık 15 yıldır severek dalış yaptığını ve bu işi sürdürmeyi amaçladığını dile getirdi.

Gece dalmanın ayrı bir güzellik olduğunu vurgulayan Doğan, "Karaburun'da ilk kez dalış yaptım ve gece dalmak nasip oldu. Daha önce yurt içi ve dışında birkaç kez gece dalışı yaptım. Çok eğlenceliydi, gündüze nazaran geceleyin daha farklı canlılar görebiliyoruz. Mesela gündüz dalışlarında ahtapotları çok nadir görebiliyoruz ama bu dalışta epey ahtapot gördük. Ahtapot dışında da işte birçok balığın ve canlının avlanmaya çıktığını gördük, bizim için farklı bir deneyim oldu." dedi.

YORUMLAR
500
AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor Kütahya haberleri... Çiğli Su Çalıştayında Gündem: Gediz'deki Kuraklık ve Su Kirliliği Kütahya haberleri... Çiğli Su Çalıştayında Gündem: Gediz'deki Kuraklık ve Su Kirliliği
Kaynak: AA

Karaburun, Hisarcık, İzmir, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli bir artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:31:39. #1.11#
SON DAKİKA: Karaburun'da su altının güzellikleri gece dalışıyla keşfediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement