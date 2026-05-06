İzmir'de Kültür Sanat Haftası

06.05.2026 03:25
İzmir, 27 Nisan-3 Mayıs'ta tiyatrodan dansa, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin kültür sanat programlarına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 27-29 Nisan ve 2 Mayıs'ta "Mozart Requiem" modern dansı, 28 Nisan'da "Stabat Mater" konseri gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Tebeşir Ağacı" ve "Karıncalar/Bir Savaş Vardı", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Arzunun Onda Dokuzu", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 30 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde, solist Şefika Kutluer eşliğinde sahne alacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda solist Esra Dilekli Demirok eşliğinde "Acemkurdi Takım" konseri verecek.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Avrupa Patent Vekili Anıl Buğra Alpayım'ın "Bir Fikri Korumak: Patentler Hayatımızı Nasıl Şekillendiriyor?" söyleşisi ve yazar Özlem Narin Yılmaz'ın "Romanın Cinsiyeti" atölyesi, yarın gerçekleştirilecek.

"Anadolu'nun Masalları: Şahmeran" dinletisi 28 Nisan'da, arkeolog Nur Kokum'un "Mitolojiyi Okumak: Tanrıların Hikayelerinde İnsan Olmak" söyleşisi, 29 Nisan'da düzenlenecek.

"Efsane Yürekler: Omurilik Felci Farkındalık" söyleşisi ile Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Erdem Çetin'in "Restorasyon ile Sürdürülebilirlik; Geçmişi Onarmak Geleceği Korumaktır" söyleşisi, 30 Nisan'da yapılacak.

Sevim Çizer'in "Zamanı Saklamak" seramik sergisi 27 Nisan-9 Mayıs, Cüneyt Gürbulak'ın "Parmağımın Ucundaki Hayallerim" sergisi, 28 Nisan-10 Mayıs'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'deki etkinlikler

Yönetmen Sarah Gross'un "Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikayeler" atölyesi, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Basın Odası'nda gerçekleştirilecek.

İzmir Oda Orkestrasının "Oda Müziği Serisi 2" konseri, yarın AASSM Küçük Salon'da yapılacak.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen AASSM Uluslararası Barok Müzik Festivali, 28 Nisan'da Thomas Dunford konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
