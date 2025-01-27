İzmir'de Müzik Dolu Bir Gece

Kültür Sanat

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, genç şef Nil Venditti yönetiminde, dünyaca ünlü keman virtüözü Kerson Leong'un solist olarak katılacağı konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser, 31 Ocak saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Denizbank ana sponsorluğunda düzenlenecek.

Büyüleyici gecede, Arjantinli Astor Piazzolla'nın "Mevsimler" başlıklı dört tangosu ve Alman müzik tarihinin ustalarından Johannes Brahms'ın ölümsüz eserlerinden olan "4. Senfonisi", şef Nil Venditti yönetiminde seslendirilecek.

Piazzolla'nın eserleriyle tangonun duygusal zenginliğinin ve ritmik dinamizminin yansıtılacağı konserde, Brahms'ın 4. Senfonisi, klasik müziğin derinliğini ve zarafetini dinleyicilere sunacak.

Enerjik şeflik tarzıyla dikkati çeken Nil Venditti, klasik repertuvarın yanı sıra opera ve çağdaş eserlerde de ustalaşmış, müzikal vizyonuyla dinleyenleri etkiliyor.

Venditti, Paavo Jarvi, Marc Albrecht ve Daniele Rustioni gibi dünyaca ünlü şeflerle çalışmasının yanı sıra, Fazıl Say gibi çağdaş bestecilerin eserlerini de yönetti.

Kanadalı keman sanatçısı Kerson Leong, dünyanın prestijli mekanlarında sergilediği performansları ve eşsiz müzikal yaklaşımıyla kuşağının en yetenekli müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Konserin biletleri AASSM gişelerinden ve internet üzerinden de temin edilebilecek.