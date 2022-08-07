Savcılığın talebiyle farklı üniversitelerden bilim insanları ve arkeologların hazırlayacağı bilirkişi raporuyla eserin orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Arkeoloji, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'de polisin ele geçirdiği yaklaşık 11 bin 500 yıllık heykel uzmanları bekliyor - Son Dakika

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