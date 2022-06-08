İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak - Son Dakika
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İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak

08.06.2022 23:44

İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak 3 bin yıllık kalede bulunan ve birebir aynısı üretilen takılar ünlü mankenlerce sergilendi Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi kalıntılarından çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek hazırlanmış...

İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak

3 bin yıllık kalede bulunan ve birebir aynısı üretilen takılar ünlü mankenlerce sergilendi

İZMİR - Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi kalıntılarından çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek hazırlanmış takı koleksiyonu, İzmir'deki 2 bin 500 yıllık tarihi Agora'da düzenlenen defile ile tanıtıldı. Ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defileden elde edilen tüm gelir, lösemi tedavisi gören çocukların aileleri için başlatılan "askıda oda" projesine aktarılacak.

Lösemi tedavisi gören çocuklar ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine destek olabilmek amacıyla, 1996 yılında kurulan İzmir merkezli Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), çok renkli ve anlamı bir etkinliğe imza attı. Diyarbakır'daki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi kalıntılarından çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek hazırlanmış takı koleksiyonu, İzmir'deki 2 bin 500 yıllık tarihi Agora'da düzenlenen defile ile tanıtıldı.

Lösemili çocukların aileleri için Askıda Oda projesi

"Doğu'dan Batı'ya Sevgi Yolu" temalı kültür etkinliğine katılım yoğun oldu. Zerzevan Kalesi kazıları sırasında bulunan ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü kuyumculuk atölyesinde birebir aynısı üretilen Roma dönemine ait kolye, küpe, bilezik, yüzük gibi takılar ve kemer tokaları ünlü mankenlerce podyumda sergilendi. Etkinlikten elde edilen gelir lösemi tedavisi sürecindeki çocuklarını beklerken haftalarca hastane bahçesinde, araba bagajlarında ya da koridorlardaki sandalyelerin üzerinde yatmak zorunda kalan anne ve babalar için başlatılan "askıda oda" projesine aktarılacak.

"Sevgiyle çocuklarımızın, hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın ellerinden tutuyoruz"

Gecede, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile tarihi Agora'nın atmosferinde gerçekleştirilecek etkinliğin çok önemli bir amaca hizmet edeceğini belirten KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, "Koşulsuz sevgiyi hem yaşıyoruz hem de yaşatıyoruz. Sevgiyle çocuklarımızın, hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın ellerinden tutuyoruz. Onların yüreklerine dokunuyoruz. Bunları ise hayatı paylaşarak yapıyoruz. Siz değerli bağışçılarımız ile birlikte yapıyoruz. Bu güzel İzmir'de bağışlarla yürüyen bir vakıf olarak sizlerin de desteğiyle 4 büyük eser hayata geçirdi. Çok güzel etkinlikler yaptı. Bu etkinliğimize de bakanlığımızın ve değerli hocalarımızın katkılarıyla muhteşem bir gece geçireceğiz" dedi.

Antik Symrna Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un İzmir'in kültürel tarihine yönelik ve günümüzde gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile yapılması planlanan çalışmalar hakkındaki sunumunun ardından, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun da 3 bin yıllık Roma Sınır Gazinosu olarak kullanılan Zerzevan Kalesi hakkında ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Yapılan sunumların ardından gerçekleştirilen defilede, birbirinden ünlü mankenlerce sergilenen takı koleksiyonlarına katılımcıların ilgisi büyük oldu.

İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak
İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak
İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak
İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak

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KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi KİTVAK hasta yakınları için defile düzenlendi KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek
Kaynak: İHA

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 'tarihi' defile: Tüm gelir lösemili çocukların ailelerine aktarılacak - Son Dakika

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