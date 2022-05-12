İzmir'deki "kehanet merkezinde" bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu - Son Dakika
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İzmir'deki "kehanet merkezinde" bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu

12.05.2022 11:00

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

İzmir'in Menderes ilçesinde yer alan ve antik çağın önemli kehanet merkezleri arasında yer alan Klaros'taki kazılarda bulunan Apollon heykelcikleri, ilk kez ziyaretçiyle buluştu.

Yunan mitolojisinde ateş, ışık, güneş ve gerçeklikle ilişkilendirilen. kahin özellikleriyle de tanımlanan Apollon'a adanan Klaros kehanet (bilicilik) merkezindeki kazılar devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu düşünülen kehanet merkezinden çıkarılan heykeller ise İzmir Arkeoloji Müzesinde ilk kez ziyarete açıldı.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında her ay eşsiz eserlerin depolardan çıkarılarak sergilendiği müzenin mayıs ayı konuğu "Apollon" heykelleri oldu.

Apollon büstü, 7 heykelcik ve 1 mühür, İzmir Arkeoloji Müzesinin Hazine Odasında mitoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

Apollon'a adak olarak sunulduğu tahmin edilen eserlerden bazalt taşından yapılmış mührün 2 bin 800 yıl, pişmiş topraktan Apollon heykelciklerinin 2 bin 500 yıl ve mermerden Apollon başının da 2 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Ölümsüz gençliği de simgeliyor

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, mitolojide Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeşi olan Apollon'un Anadolu kökenli bir tanrı olarak anıldığını söyledi.

Apollon kültünün genellikle su kaynağı ve mağara ile ilişkilendirildiğini ve ana tanrıça kültü ile birleştirildiğini anlatan Topal, ölümsüz gençliğin de tanrısı olan Apollon'un genç, güzel, sakalsız, omuzlarına inen bukleli saçları, elinde antik bir çalgı olan lir ile betimlendiğini ifade etti.

Topal, Apollon'un müzikte harmoniyi sağladığı gibi toplumun uyum ve barışını da sağladığına inanıldığını ifade ederek, kentlerin kurucusu ve yasaların koruyucusu olarak görülen mitolojik karakterin antik çağda büyük önem taşıdığını söyledi.

Topal, Apollon'a adanan Klaros'taki kazılardan elde edilen buluntuların ilk kez ziyaretçiyle buluşturulduğunu, Apollon başının 38, heykelciklerin 17 ve mührün de 2 santim boyutunda olduğunu ve eşsiz görünümlere sahip bulunduğunu aktardı.

Güzelliğin temsilcisi

Cengiz Topal, Göremediklerinizi Göreceksiniz projesi ile tarih öncesi çağlardan günümüze kadar inanışları betimleyen farklı eserleri "kült" temasıyla sergilediklerini, 2022 yılının başından bu yana tanrı ve tanrıça heykelciklerini izleyiciyle buluşturduklarını hatırlattı.

Müzenin nisan ayı sergisinin de "Artemis" figürleri olduğunu anlatan Topal, şu bilgileri verdi:

"Apollon Artemis'in ikiz kardeşi, dolayısıyla geçen ayki sergimizin bir devamı niteliğinde. Bu ay sergimizdeki Apollon buluntuları Klaros kazısından gelme pişmiş toprak figürinler, bir heykel başı ve bir mühür var. Apollon aslında şehir tanrılarından, kahin tanrılardan biridir, onun için bilicilik merkeziyle ilişkilidir. Güzellikleri de temsil eder. Heykellere dikkat ederseniz çok güzel işlenmiştir. Aynı zamanda düzeni temsil eder elinde lir bulunur."

Topal, sergideki tüm eserlerin paha biçilemez olduğunu dile getirerek, "Bizim için eserlerde çok ayrım yapmak mümkün değil. Yine de serginin konusuna uygun olarak yıldız parçanın Apollon heykeli ve başı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Cengiz Topal, "Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesinin haziran ayında mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit eserlerinin sergileneceğini sözlerine ekledi.

İzmir'deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu
İzmir'deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu
İzmir'deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu
İzmir'deki kehanet merkezinde bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'deki 'kehanet merkezinde' bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki "kehanet merkezinde" bulunan Apollon heykelleri ziyaretçisiyle buluştu - Son Dakika
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