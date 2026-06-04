İzmir\'den Filistin\'e Sanatla Destek

İzmirli sanatçılar, Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve bölgedeki yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek "Hilalin Işığında: İzmir'den Filistin'e" karma sergisinde bir araya geliyor. Türk Kızılay İzmir ve Türk Kızılay Kadın İzmir iş birliğiyle gerçekleştirilecek serginin tanıtım toplantısı Türk Kızılay İzmir İl Merkezi'nde düzenlendi.

8 Haziran'da İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak sergide, farklı disiplinlerden 35 sanatçının yaklaşık 100 eseri sanatseverlerle buluşacak. Eserlerden elde edilecek gelir ise Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerinde kullanılacak. Toplantıda konuşan Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Filistin'de yaşananların yalnızca rakamlarla ifade edilemeyecek büyüklükte bir insanlık dramı olduğunu söyledi. Gazze'de yaşananların tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini belirten Baykalmış, sanatçıların desteğiyle gerçekleştirilen serginin hem yardım faaliyetlerine katkı sağlayacağını hem de kamuoyunda farkındalık oluşturacağını ifade etti.

"Filistin'de yaşananlar insanlığın vicdanını ilgilendiren meseledir"

Türk Kızılay'ın dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olduğunu aktaran Baykalmış, Filistin'de yıllardır devam eden yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Baykalmış, "Filistin'de yaşananlar artık sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda insanlığın vicdanını ilgilendiren bir meseledir. Bu sergiyle hem sanatın hem de dayanışmanın gücünü ortaya koyacağız. İnsanlar yalnızca saldırılar nedeniyle değil, eğitim, sağlık, gıda ve temiz suya erişimlerinin engellenmesi nedeniyle de yaşam mücadelesi vermektedir" dedi.

"Rakamların ötesinde bir insanlık dramı var"

Yaşananların sadece ölüm ve yaralanma istatistikleriyle değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Baykalmış, "Gazze'de neredeyse bombalanmamış bir karış yer kalmadı. İnsanlar açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişememe nedeniyle yaşam savaşı veriyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu tabloya karşı duyarlılığın sürmesi gerekiyor. Bu nedenle sanatçılarımızın ortaya koyduğu bu dayanışmayı kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

"Sanatçılar vicdanın yanında durdu"

Tespih ve minyatür sanatçısı Nurcan Şahin ise serginin, sanatçıların 'ortak vicdan' hareketi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Şahin, 'Temel Sanat Topluluğu' ile başlayan sürecin kısa sürede farklı disiplinlerden sanatçıların katılımıyla büyüdüğünü belirterek "Bizler sanatçılar olarak nerede durduğumuzu göstermek istedik. İnsanlığın, adaletin, vicdanın ve barışın yanında olduğumuzu eserlerimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Bu sergide yalnızca acıyı değil, umudu da anlatacağız. Eserlerimizle geleceğe dair iyi niyetlerimizi ve dayanışmamızı ortaya koyacağız. Sanatçılar eserlerini hiçbir karşılık beklemeden bağışladı. Sergide sulu boya, yağlı boya, tezhip, minyatür, çini ve farklı sanat dallarından çalışmalar yer alacak" ifadelerini kullandı.

"Filistin meselesini yeniden hatırlatacağız"

Türk Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan da serginin yalnızca yardım amacı taşımadığını belirterek, "Bu sergiyle İzmir halkının yüreğine Filistin meselesini yeniden taşıyacağız. Sadece acıları değil, umudu da konuşacağız. Sanat aracılığıyla insanların kalplerine dokunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR