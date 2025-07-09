İzmir Festivali, Ensemble 4.1 Konseriyle Sona Eriyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, "Ensemble 4.1 Piano Windtet" konseriyle sona erecek.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın tek piyanolu nefesli çalgılar topluluğu olan Ensemble 4.1, İzmir Tarihi Agora'da 12 Temmuz Cumartesi günü 21.00'de dinleyicilerle buluşacak.

Biletsiz ve davetiyeli gerçekleşecek konserde Ensemble 4.1, "The Sonic Explorers"daki eserlerini seslendirecek.

Topluluk, dört nefesli solist ile piyanist Thomas Hoppe'den oluşuyor. Klarnette Alexander Glücksmann, fagotta Christoph Knitt, kornoda Sebastian Posch ve obuada Jörg Schneider yer alıyor.

Sahne iletişimi ve atmosferiyle öne çıkan Ensemble 4.1, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven eserlerinin yanı sıra Walter Gieseking, Theodoor Verhey, Heinrich von Herzogenberg ve Gustav Holst gibi bestecilerin az bilinen yapıtlarını da yorumluyor.

İzmir Goethe Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenecek konseri izlemek isteyenlerin, İKSEV'in internet sitesi üzerinden davetiye temin etmesi gerekiyor.