İzmir Kuş Cenneti'nde Binlerce Flamingo Yavrusu Kanat Çırpmayı Öğreniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir Kuş Cenneti'nde Binlerce Flamingo Yavrusu Kanat Çırpmayı Öğreniyor

İzmir Kuş Cenneti'nde mayıs ayında yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, kuluçka adasında kanat çırpmayı öğreniyor. Yavru flamingolar, kreş olarak adlandırılan suya inerek zamanlarının büyük bir kısmını burada geçiriyor. Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renkli tüylere sahip olan yavrular, 3. aydan itibaren uçmayı ve tek başına yaşamayı öğreniyor.

13.07.2024 11:14
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İzmir Kuş Cenneti'nde mayıs ayında yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, farklı ülkelere göç için kendileri için "kreş" vazifesi gören kuluçka adasında kanat çırpmayı öğreniyor.

Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti'nde 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası, yaz dönemi yılın en hareketli günlerini geçiriyor.

Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen adada 30 ila 32 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 15 bin civarındaki yavru, mayıstan itibaren yumurtalarının kabuklarını kırarak dünyaya gözlerini açıyor.

Famingo yavruları yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra ise suyla tanışıyor. Yeni doğan yavruların suda toplu olarak bulundukları yere ise "kreş" adı veriliyor. Vakitlerinin büyük bir kısmını kreşte geçiren yavrular, zaman zaman da dünyaya geldikleri adaya çıkıyorlar.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavrular, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Flamingo yavrularının kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma yapıyor.

Dünyanın en büyük yapay flamingo adası

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Murat Aslanapa, AA muhabirine, Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası Sulak Alanındaki flamingo adasının dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adası özelliğini taşıdığını söyledi.

Flamingoların kuluçka döneminin genellikle nisan ayının ilk haftası ile mayıs ayının ilk haftası arasında olmak üzere 30-32 gün olduğunu anlatan Aslanapa, mayıs ayında dünyaya gelen flamingoların bu dönemlerde doğdukları adanın yanında suya indiğini belirtti.

Söz konusu alanı "kreş" olarak tanımladıklarını ifade eden Aslanapa, flamingo üreme adasının kuluçka döneminden önce kuşlar için özel olarak hazırlandığını anlattı.

Adanın 24 saat boyunca kameralarla izlendiğini dile getiren Murat Aslanapa, şunları kaydetti:

"Flamingolar önce rüzgara karşı kanat çırparak uçma denemelerine başlıyor, sonra da diğer sulak alanlara dağılıyorlar. Flamingolar ülkemizde sadece iki yerde ürüyor. Birisi Tuz Gölü, birisi şu an içinde bulunduğumuz Gediz Deltası. Uçmayı öğrendikten sonra buradan çıkıp Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Tunus gibi ülkelere rahatlıkla gidebiliyorlar. Oradan da bize gelebiliyorlar. Örneğin 2019 yılında buradaki yavru flamingolara halkalama çalışması yapıldı. Halkalandıktan 2 ay sonra flamingolardan bir tanesi İtalya'nın Napoli kentine gitmiş. Yine halkalandıktan 2,5 ay sonra Mallorca Adası'na gitmiş, Yani demek ki bunlar 4,5 aylıkken oralara ulaşabiliyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir Kuş Cenneti'nde Binlerce Flamingo Yavrusu Kanat Çırpmayı Öğreniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Kuş Cenneti'nde Binlerce Flamingo Yavrusu Kanat Çırpmayı Öğreniyor - Son Dakika
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