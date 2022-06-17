İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü

17.06.2022 09:37

İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü 'Genç Adımlar Kampa Projesi' öğrencilerin yüzünü güldürdüİZMİR İzmirli 37 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Genç Adımlar Kampa Projesi' çerçevesinde geziye götürüldü.

İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü

'Genç Adımlar Kampa Projesi' öğrencilerin yüzünü güldürdü

İZMİR İzmirli 37 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Genç Adımlar Kampa Projesi' çerçevesinde geziye götürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Adımlar Kampa Projesi" projesi çerçevesinde öğrenciler, 3 günlük gezi için Çanakkale Şehitlikleri ile Assos ve Truva Antik Kentlerine gitmek üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluştu. Gezide 14 liseden toplamda 37 öğrenci yer alırken, çok sayıda aile de çocuklarını uğurlamaya geldi.

Proje dahilinde, köklü bir geçmişe sahip tarihimizde, vatandaşlık bağı ile bağlı tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin bir araya getirilerek ortak yaşama kültürünün kazandırılması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ayrıca birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik olarak faaliyet yürüten terör örgütlerinin propaganda ve ajitasyonlarının etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler mutluluk ve heyecanlarını anlattı

Geziye katılan öğrenciler, tarihi yerleri yerinde görmekten ve İzmir Emniyeti'nin bu projeyi düzenlemesinin memnun olduklarını ifade ettiler. Geziye katılan öğrencilerden Cemil Gül (15), "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Güzel bir gezi olmasını bekliyorum. Çanakkale Şehitliğini ziyaret edeceğiz ve bu benim için çok önemli. Dualarımı eksik etmeyeceğim" dedi. Gezinin düzenlenmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu kaydeden Berke Cenkbaz ise "Projede Çanakkale gezimizin olması ve şehitliği ziyaret edecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu vatanı bize emanet eden atalarımızın bulunduğu şehitliği ziyaret edecek olmak duygusal anlamda çok önemli. Umarım gezi çok güzel geçer" açıklamasında bulundu. İlk defa Çanakkale'ye gidecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Yusuf Demir de "Çanakkale ve şehitlerimiz bizim için çok önemli. Şehitliğimizi ziyaret ederek dualar okuyacağım. Projeyi hazırlayanlara da teşekkür ederim" diye konuştu. Yusuf Demir'in babası İsa Demir de kısaca şunları söyledi: "Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmadan çok memnunuz. Proje sayesinde gençlerimiz şehitliği ziyaret edecekler. Orada yaşayacağı duygular hayatı boyunca hatırında kalacaktır. Bu çalışmalar sayesinde gençlerimiz daha da duyarlı olacaklardır."

İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü
İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü
İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü
İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:42 Asker kaçaklarına bedelli askerlik affı geliyor! Düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak
09:25 Tekirdağ'da üç üniversiteli gencin içinde bulunduğu otomobil dereye uçtu! Araçtaki 3 kişi yüzerek karaya çıktı
09:06 NBA final serisinde Boston Celtics'i deviren Golden State Warriors şampiyon oldu! Son 8 yılda 4.kez şampiyon olarak tarihe geçtiler
09:03 Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
09:01 Türkiye düzensiz göçü devreye soktuğu 4 maddelik stratejisiyle bitirecek! İşte o maddeler...
08:49 Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler geldi! Sonbahar aylarında vizyona girecek
08:43 ABD'den Türkiye-Yunanistan gerilimine dair açıklama: Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 09:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement