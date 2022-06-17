İzmir TEM Şube, 37 öğrenciyi geziye götürdü

'Genç Adımlar Kampa Projesi' öğrencilerin yüzünü güldürdü

İZMİR İzmirli 37 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Genç Adımlar Kampa Projesi' çerçevesinde geziye götürüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Adımlar Kampa Projesi" projesi çerçevesinde öğrenciler, 3 günlük gezi için Çanakkale Şehitlikleri ile Assos ve Truva Antik Kentlerine gitmek üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluştu. Gezide 14 liseden toplamda 37 öğrenci yer alırken, çok sayıda aile de çocuklarını uğurlamaya geldi.

Proje dahilinde, köklü bir geçmişe sahip tarihimizde, vatandaşlık bağı ile bağlı tüm bireylerin birlik ve beraberlik içerisinde vatan savunmasında nasıl mücadele ettiklerinin aktarılması ile aidiyet bilincinin oluşturulması, ülkemizin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin bir araya getirilerek ortak yaşama kültürünün kazandırılması, kültür, inanç ve etnik farklılıklardan doğan zenginliklerin gösterilmesi ile milli ve manevi değerlerimizin benimsetilmesi, ayrıca birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik olarak faaliyet yürüten terör örgütlerinin propaganda ve ajitasyonlarının etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler mutluluk ve heyecanlarını anlattı

Geziye katılan öğrenciler, tarihi yerleri yerinde görmekten ve İzmir Emniyeti'nin bu projeyi düzenlemesinin memnun olduklarını ifade ettiler. Geziye katılan öğrencilerden Cemil Gül (15), "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Güzel bir gezi olmasını bekliyorum. Çanakkale Şehitliğini ziyaret edeceğiz ve bu benim için çok önemli. Dualarımı eksik etmeyeceğim" dedi. Gezinin düzenlenmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu kaydeden Berke Cenkbaz ise "Projede Çanakkale gezimizin olması ve şehitliği ziyaret edecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu vatanı bize emanet eden atalarımızın bulunduğu şehitliği ziyaret edecek olmak duygusal anlamda çok önemli. Umarım gezi çok güzel geçer" açıklamasında bulundu. İlk defa Çanakkale'ye gidecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Yusuf Demir de "Çanakkale ve şehitlerimiz bizim için çok önemli. Şehitliğimizi ziyaret ederek dualar okuyacağım. Projeyi hazırlayanlara da teşekkür ederim" diye konuştu. Yusuf Demir'in babası İsa Demir de kısaca şunları söyledi: "Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmadan çok memnunuz. Proje sayesinde gençlerimiz şehitliği ziyaret edecekler. Orada yaşayacağı duygular hayatı boyunca hatırında kalacaktır. Bu çalışmalar sayesinde gençlerimiz daha da duyarlı olacaklardır."