İzmir ve Sivas Devlet Tiyatroları Yeni Oyunlarını Sahneleyecek

Kültür Sanat

İzmir Devlet Tiyatrosu yarın "Hamlet", Sivas Devlet Tiyatrosu perşembe günü "Donör" oyunlarını ilk kez sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in pek çok dile çevrilerek sahnelerde defalarca yorumlanan eseri Hamlet, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından yarın saat 20.00'de, Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeye çevirdiği oyunun yönetmenliğini Ali Barışık yapıyor.

Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Duygu Ergüven Saykan, ışık tasarımını Çağlar Aytaç'ın üstlendiği oyunun müzikleri Erşah Gülerbaşlı'ya, hareket düzeni ise Tuğçe Ulugün Tuna'ya ait.

Oyunda Hamlet'i Sezer Akçe, Laertes'i Kerem Corogil, Gertrude'yi Melike Aslı Kılan, Kral'ı Bayram Atila Karagöz, Horatio'yu Egecan İntepeler, Hayalet'i Ozan Kalkan ve Ophelia'yı ise Berfin Türköz Kurt canlandırıyor.

Danimarka'da geçen oyunda, Prens Hamlet'in, kral babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesi Gertrude ile evlenen amcası Claudius'tan öç alma çabası anlatılıyor.

Donör, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde prömiyer yapacak

Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Donör oyunu ise perşembe günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Branko Ruzic'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçeye çevirdiği, Saydam Yeniay'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Kardelen Fatma Göktaş ve M. İnanç Keteci rol alıyor.

Dekor tasarımı Nur Sinem Mete, kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Ahmet Ubuz, müzikleri Orhan Enes Kuzu tarafından hazırlanan oyunda, Londra'da bir hastanede cerrah olan Anna ile organ bağışçısı arasındaki hikaye anlatılıyor.