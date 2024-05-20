İzmirli Koleksiyoner, Kudüs Kartpostalları Sergisiyle İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösteriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmirli Koleksiyoner, Kudüs Kartpostalları Sergisiyle İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösteriyor

İzmirli Koleksiyoner, Kudüs Kartpostalları Sergisiyle İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarına Tepki Gösteriyor

İzmirli koleksiyoner Mert Rüstem, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Kudüs'e ait kartpostalları bir araya getirdiği sergisiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor. Sergi, Kudüs'ün tarihi fotoğraflarından oluşan kartpostallarla semavi dinlerin mensuplarının huzur içinde yaşadığı kutsal coğrafyayı göstererek barışı hatırlatmayı hedefliyor.

20.05.2024 11:49
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İzmirli koleksiyoner Mert Rüstem, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Kudüs'e ait kartpostalları bir araya getirdiği sergisiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor.

Koleksiyoner Rüstem, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsal sayılan ve 400 yıl Osmanlı idaresinde kalan Kudüs'ün tarihi fotoğraflarından oluşan kartpostallarla ziyaretçilerine semavi dinlerin mensuplarının huzur içinde yaşadığı kutsal coğrafyayı göstererek barışı hatırlatmayı hedefliyor.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde açılan "Osmanlı Hoşgörüsünde Kudüs" adlı sergisi, bir kısmı Rüstem'in koleksiyoner dedesinin kendisine bıraktığı albümde bulunan, bir kısmı da mezatlardan biriktirilen kartpostallardan oluşuyor.

Kartpostallar, Kudüs'ün 1860 ila 1910 yılları arasında hoşgörü içindeki ortamını yansıtıyor.

-"Herkes kayda alıyor ama hiçbir şey yapmıyor"

Mert Rüstem, AA muhabirine, tutkuyla yaptığı koleksiyonerliğin, Osmanlı döneminin ilk Müslüman fotoğrafçılarından olan dedesi Hamza Rüstem'in bıraktığı fotoğraf, fotoğraf makineleri ve kartpostallarla başladığını söyledi.

Sergide 100 kartpostalın yer aldığını belirten Rüstem, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, sergi açma fikrinin tepkisini gösterme isteğinden oluştuğunu anlattı.

Saldırıların durdurulması gerektiğini ifade eden Rüstem, "Çocuklar, kadınlar ve günahsız insanlar ölüyor, daha kötüsü ölüme mahkum ediliyor. Son 30 yıldaki Bosna Hersek'teki katliamlardan sonra bu çok daha büyük ve herkes görüyor, herkes kayda alıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Ben o görüntüleri izledikten sonra, 'Kudüs'ün bende fotoğrafları olacak' deyip arşivde araştırma yaptım. Bunları bir araya getirip, Kudüs'te barış da olabiliyormuş mesajını vermek istedim." diye konuştu.

Rüstem, Osmanlı döneminde Kudüs'ün özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Osmanlı döneminde çekilen fotoğraflardan oluşan bu kartpostallarda Protestan, Ermeni kilisesi vardır. Yahudilik, Müslümanlık, Katoliklerin en kutsal mekanları vardır. Bunun dışında semavi olmayan dinlere ait bile inançlara ait görüntüler görebilirsiniz." dedi.

Sergide, dönemin Alman İmparatorunun Osmanlı İmparatoru'ndan izin alarak Kudüs'te yaptırdığı kiliseye ait fotoğrafın da görülebildiğini, portrelerin Kudüs'te farklı inançların ve ırkların bir arada yaşadığını gösterdiğini kaydeden Rüstem, Osmanlı'nın her inanca saygısının görüldüğünü vurguladı.

-"Barış içinde yaşamışlar yıllarca"

Sergiye öğrencilerini getiren tarih öğretmeni Ergin Koyuncu da çocuklara Kudüs'ün tarihini göstermek istediklerini söyledi.

Kartpostallarda 5 bin yıllık Kudüs'ün 3 dinin merkezi olduğunun görüldüğünü belirten Koyuncu, "Orada insanların nasıl bir hayat yaşadığını bu kartpostallardan aslında az çok biz anlayabiliyoruz. Orada barış içinde yaşamışlar yıllarca." diye konuştu.

Sergi, 22 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmirli Koleksiyoner, Kudüs Kartpostalları Sergisiyle İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösteriyor - Son Dakika

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