Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Babalar Günü dolayısıyla personelin çocuklarının mesajlarından oluşan video hazırladı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan videoda, çocukların babalarına yönelik sevgi, özlem ve minnet duygularını içeren mesajlar yer aldı.
Hazırlanan video, görev başındaki personele izlettirilerek sürpriz yapıldı.
Videoyu izleyen kimi babalar, duygu dolu anlar yaşadı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Jandarma'dan Babalar Günü Sürprizi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?