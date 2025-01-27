Jandarma Komutanı Yanık\'tan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Tuğgeneral Yanık, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 boyunca yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada Yanık, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını oylayan Yanık, "Spor"da ise tercihini Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" başlıklı karesinden yana kullandı.

Tuğgeneral Yanık, fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.