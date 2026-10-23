“Şeffaf Mavi” romancısı Ryu Murakami 17 Ekim\'de evinde öldü, 74 yaşındaydı

“Şeffaf Mavi” romancısı Ryu Murakami 17 Ekim'de evinde öldü, 74 yaşındaydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akutagawa Edebiyat Ödülü sahibi Japon yazar Ryu Murakami, 17 Ekim'de evinde 74 yaşında yaşamını yitirdi. Yayınevi Gentosha'nın açıklamasına göre ailesi yazar için özel bir cenaze töreni düzenledi. Murakami, 1976'da yayımlanan “Şeffaf Mavi” romanıyla tanınmıştı.
Japon yazar Ryu Murakami’nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. “Şeffaf Mavi” romanıyla tanınan yazarın geçen hafta hayatını kaybettiği, cenazesinin ailesi tarafından özel olarak düzenlendiği bildirildi.
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti. Yayınevi Gentosha’nın açıklamasına göre Murakami, 17 Ekim’de evinde yaşamını yitirdi. Ailesinin yazar için özel bir cenaze töreni düzenlediği belirtildi.
“ŞEFFAF MAVİ” ROMANIYLA TANINDI
Murakami, üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye “Şeffaf Mavi” adıyla çevrilen romanıyla edebiyat dünyasında tanındı. 1976’da yayımlanan eser, yazara Japon edebiyatının önemli ödüllerinden Akutagawa Edebiyat Ödülü’nü kazandırdı. Roman, yazarın en bilinen eserleri arasında yer aldı.
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