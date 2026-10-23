“Şeffaf Mavi” romancısı Ryu Murakami 17 Ekim\'de evinde öldü, 74 yaşındaydı

Japon yazar Ryu Murakami’nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. “Şeffaf Mavi” romanıyla tanınan yazarın geçen hafta hayatını kaybettiği, cenazesinin ailesi tarafından özel olarak düzenlendiği bildirildi.

Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti. Yayınevi Gentosha’nın açıklamasına göre Murakami, 17 Ekim’de evinde yaşamını yitirdi. Ailesinin yazar için özel bir cenaze töreni düzenlediği belirtildi.

“ŞEFFAF MAVİ” ROMANIYLA TANINDI

Murakami, üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye “Şeffaf Mavi” adıyla çevrilen romanıyla edebiyat dünyasında tanındı. 1976’da yayımlanan eser, yazara Japon edebiyatının önemli ödüllerinden Akutagawa Edebiyat Ödülü’nü kazandırdı. Roman, yazarın en bilinen eserleri arasında yer aldı.