Jennifer Lopez Antalya'da Büyüledi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansı ve 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sevenleriyle buluştu.

ABD'li şarkıcı Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne aldı.

Özel sahne şovu ve kostümüyle hayranlarının karşısına çıkan Lopez, 50 kişilik dans ekibiyle şarkılarını seslendirdi.

Konsere, Rosie Huntington-Whiteley, Chiara Ferragni, Roelof Johannes, Valeriya ve Iosif Prigozhin, Leoni Hanne, Kseniya Borodina, Kamila Abdelali, Rabia Soytürk, Zuhal Topal, Seda Bakan, Bensu, Hande ve Bedirhan Soral, Gamze Erçel, Yeliz Korkmaz, Sadettin Saran, Yılmaz Vural, Nurten ve Fikret Öztürk, Real Madridli futbolcular Arda Güler, Antonio Rüdiger ve David Alaba gibi ünlü isimler de katıldı.???????