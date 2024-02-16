8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sekiz kadın sanatçı tarafından hazırlanan "karşı", "öteki" ve "kahraman" kelimelerinin baş harflerinden adı oluşturulan "K.Ö.K. II" sergisi, Galeri Diani'de sanatseverlerle buluşacak.
Galeriden yapılan açıklamaya göre, farklı kurgu ve stillerde yapıtların yer aldığı sergi, 9-30 Mart arasında beğeniye sunulacak.
Eren Eyüboğlu'nun da yer aldığı Cumhuriyet'in 1., 2. ve 3. kuşak önemli kadın sanatçıların bulunduğu, 2021'de Galeri Diani'de açılan "K.Ö.K." sergisinin devamı niteliği taşıyan "K.Ö.K II", bu kez 2., 3. ve 4. kuşak önemli kadın sanatçıları bir araya getiriyor.
Küratörlüğünü ilk projede olduğu gibi Telga Südor Mendi'nin üstlendiği sergide, Su Yücel, Şebnem Toker Bahar, Elif Saltık, Sevinç Çiftçi, Ruken Aslan, Pınar Yeşilnacar, Zeynep Özdemir ve Tünay Tunç'ın eserleri yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mendi, serginin içeriği ve taşıdığı misyonla ilgili şunları kaydetti:
"Birbirinden çok farklı ve öznel yapıtlar üreten bu sekiz güçlü sanatçı kadının isteyerek ve çoğunlukla da istemeden yüklendiği üç görev üstünde yoğunlaşarak 'kök' kavramını açmaya ve izleyiciyle bütünleştirmeye çalıştım. Serginin adını oluşturan 'kök' kavramı, üç kelimenin tek vücutta dışa vurumu gibi adeta. 'Karşı', tüm engellere karşı güçlü kalmayı, 'öteki' ötekileştirme ve öteki olmayı, 'kahraman' ise istemeden de olsa tabulaştırılmayı, aynı zamanda da gücü iyi yönde kullanıp öncü olmayı temsil ediyor."
Son Dakika › Kültür Sanat › K.Ö.K. II Sergisi, Kadın Sanatçıların Eserleriyle Galeri Diani'de Açılıyor - Son Dakika
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