Kabotaj Bayramı kutlamalarına Rus turistlerden büyük ilgi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kabotaj Bayramı kutlamalarına Rus turistlerden büyük ilgi

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Kabotaj Bayramı etkinliklerine Rus turistler büyük ilgi gösterirken, kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

03.07.2024 18:49
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Kabotaj Bayramı kutlamalarına Rus turistlerden büyük ilgi

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Kabotaj Bayramı etkinliklerine Rus turistler büyük ilgi gösterirken, kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde her yıl 1 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabotaj Bayramı kutlamaları bu yıl ise Rus turistleri taşıyan Astoria Grande gemisini Amasra Limanı'na geldiği 3 Temmuz'da yapıldı. 2 gün gecikmeli gerçekleştirilen kutlamalarda yağlı güreş, halat çekme, yumurta, çuval, yüzme ve kano gibi yarışmalar yapıldı. Çocuklar, kadınlar, erkekler, yetişkinler gibi ayrı ayrı gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere çeyrek ve yarım altın, para gibi çeşitli ödüller verildi. Renkli görüntülere neden olan yarışmalarda, izleyiciler büyük heyecan yaşarken yarışmacılar ise birbirleri ile kıyasıya yarıştı.

Denizde yürüyerek yarışmayı tamamladı

Yüzme kadınlar ve erkekler kategorilerinde yarışmayı kazanmak isteyenler büyük efor sarf etti. Nefes nefese kalan yarışmacılar, aşırı yorgunluk nedeniyle yarışmanın son bölümünü yürüyerek tamamladı. Yürüyerek karaya çıkan yarışmacılar, yorulmalarına rağmen pes etmeyerek yarışmayı tamamladı.

Yağ fazla gelince zorlandılar

Yağlı direk yarışmalarında daha keyifli anlar yaşanması için direğe sürülen gres yağı biraz fazla olunca yarışmacılar zor anlar yaşadı. Yarışmacıların, direğin ucundaki bayrağa yakınlaşamadan denize düşmesi üzerine yarışma ortasında direkteki fazla yağ temizlendi. Yağın azaltılması üzerine yarışmadaki heyecan daha da arttı.

Rus turistler de büyük ilgi gösterdi

Bu ayın ilk seferini yapan Astoria Grande gemisi, sabah saatlerinde 995 yolcu 432 personel ile Amasra Limanı'na yanaştı. Gelen Rus turistlerde yüzmek için geldiği Büyük Liman'daki Amasra Halk Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikleri ilgiyle izledi. Etkinliklerde eğlenen Rus turistler Amasra'nın muhteşem doğası güneşi, kumsalı ve denizinin de keyfini çıkardı.

Gerçekleştirilen kutlamalar kano yarışları ile sona erdi. Yarışmalarda dereceye girenlere ise Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Kutlamaları 3 Temmuz'da yapmamızın bir nedeni, Rus turistleri taşıyan Astoria Grande gemisinin bugün ilçemizde olmasıydı. Rus misafirlerimiz bizim için önemli. Ayrıca denizlerde bizim için önemli ve anlamlı olan, milli bir bayram olan bu günde Rus misafirlerimizin de bizimle olmasını istedik. Çok çeşitli yarışmalar düzenlendi, çok heyecanlı ve güzel anlar yaşadık" dedi.

Kaynak: İHA

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