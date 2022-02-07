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Kaçkar Dağları'nda Fırtına Deresi'ne girerek buz gibi suda yüzdüler - Son Dakika

Kaçkar Dağları'nda Fırtına Deresi'ne girerek buz gibi suda yüzdüler

07.02.2022 13:18
Kaçkar Dağları'nda Fırtına Deresi'ne girerek buz gibi suda yüzdüler

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bir grup, kar banyosu yapıp buz gibi dere sularında yüzdü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bir grup, kar banyo su yapıp buz gibi dere sularında yüzdü.

Rizeli dağcı Hasan Önder, 2 senedir Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen "Kaçkar Yüzme Şenliği" yerine farklı bir etkinlik planladı.

Sosyal medya üzerinden ulaştığı yaklaşık 20 kişiyle Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 1350 rakımlı Çat köyüne gelen Önder, kar üzerinde çay içerek ısındı.

Önder'in de aralarında bulunduğu 4 kişi kar banyosu yaptıktan sonra suyu buz gibi soğuk Fırtına Deresi'ne girdi.

Yaklaşık 2 dakika yüzdükten sonra sudan çıkan grup, çay içip ısındı, tulum eşliğinde horon oynadı.

Hasan Önder, gazetecilere, salgın sürecinde kış yüzme şenliği yapamadıklarını söyledi.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinin onlarca etkinliğe ev sahipliği yapabilecek özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Önder, "Bölgede turizm sadece deniz, kum, güneş değil. Kış turizminin önemine dikkati çekmek istedik. Bununla birlikte bölgenin en önemli tarım değeri çay. Buz gibi suda yüzüp sıcak çayla ısınacağız." dedi.

Önder, sudan çıktıktan sonra "Evlerinde izlerken kazak üstüne bir tane daha giyen arkadaşlar da denesin. Son derece keyif verici. Karın tadını çıkarsınlar." ifadelerini kullandı.

Zihni Açar Yazıcı ise sıra dışı sporlarla doğanın tadını çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Daha sağlıklı bir yaşam için bu tür etkinliklere katılıyorum. Su soğuk ama rahatsız edici değil. Vücudu rahatlatıcı etkisi var." diye konuştu.

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Fırtına, Milli, Rize, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kaçkar Dağları'nda Fırtına Deresi'ne girerek buz gibi suda yüzdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçkar Dağları'nda Fırtına Deresi'ne girerek buz gibi suda yüzdüler - Son Dakika
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