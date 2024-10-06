Kadınlar El Sanatlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kadınlar El Sanatlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Trabzon'da kadınlar, El Sanatları kurslarıyla yerel kültürü yansıtan ürünler üretiyor.

06.10.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezindeki el sanatları kurslarında kadınlar, şehrin kültürü ve doğasından esinlenenerek ürünler hazırlıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan merkezin istihdam bölümünde, hasır-kazaziye takı tasarımı, geleneksel el sanatları, yöresel bez dokuma, moda tasarımı kadın giysi hazırlama, kağıt rölyef yapımı, tezhip ve ahşap boyama atölyelerinde kadınlara eğitim veriliyor.

Kursiyerler, eğitimlerin ardından birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor.

Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar, AA muhabirine, 4 bloktan oluşan merkezin her alanında farklı uygulamalarla hizmet verdiklerini söyledi.

Kibar, Trabzon'da yerel yönetimlerin desteğiyle kadın istihdamının desteklenmesi anlamında rol model olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kadın yaşam merkezinde istihdam bölümü olmasının önemine dikkati çeken Kibar, "Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, kadınların atölyelerde istihdamının sağlanması noktasında çok ciddi destek veriyor." dedi.

Evde üretim yapan kadınları da bünyelerine katmak istediklerini vurgulayan Kibar, "Desinatörlerimizle birlikte, 'Neyi öne çıkarabiliriz, Trabzon'la ilgili işlenmemiş hangi dokuyu yapabiliriz?' diye tema belirliyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda da atölyede kumaşımız dokunuyor." diye konuştu.

Kibar, kumaş dokunurken temasının da üzerine işlendiğini anlatarak, "Kumaş daha sonra diğer atölyelerimize gidiyor kıyafete dönüştürülüyor, işlemesi yapılıyor. Bir sonraki atölyemizde de ona uygun takı tasarımı yapılıyor. Böylece kombinasyon şeklinde ürünümüz ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İlk olarak endemik bitkilerden yola çıkarak çalışma yaptıklarını kaydeden Kibar, Atatürk Köşkü, Uzungöl, Sümela, Çal Mağarası, yayla evleri, kemençe ile mavi yıldız çiçeğini, ev tekstili, takı ve kıyafete işleyerek hayat vermeye çalıştıklarını bildirdi.

98 tasarım kayıt altına alındı

Esengül Kibar, "Karşı Konulamayacak Kadar Büyülü" adını verdikleri üç seri halinde de tasarımlar yaptıkları söyledi.

Hazırladıkları "büyülü toprak", "spor ülkesi" ve "kadın sesi" temalı 98 tasarımı bir marka altında toplamayı hedeflediklerini dile getiren Kibar, "Bu ürünlerin tasarımlarını, hikayeleştirerek birleştirilmesini, örgüsünü ve dokuma çözgülerini noter tarafından kayıt altına aldırdık." dedi.

Kibar, kadınların üretime katılarak emeklerinin karşılığını almalarını çok önemsediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu noktada da çok etkin bir tavır ve tutum sergilemeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığımız şey noter onayını almak oldu. Marka tescilleriyle ilgili hazırlık süreçlerimiz devam ediyor ama 98 ürünün Kadın Yaşam Merkezindeki desinatörler tarafından tasarlandığı, renk uyumunun ve temasının verildiği onaylanmış oldu. Onayımızı 7 Ağustos'ta aldık. Kuyumcular Odasına da tüm ürünlerin coğrafi tescil kapsamında yapıldığına dair belge başvurumuzu yapacağız."

Üretici Keziban Yaylı da merkezde katıldığı kursta dokumayı öğrendiğini, böylece aile ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Merkezde üretilen ürünler, Trabzon Botanik Park'taki stantlarda satışa sunuluyor.

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Cengiz, Kültür Sanat, trabzon, Kültür, Kadın, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadınlar El Sanatlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
09:26 Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı Depremde eşini ve kızını kaybeden kadına 650 bin liraya sattıkları protez ikinci el çıktı
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 12:48:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar El Sanatlarıyla Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement