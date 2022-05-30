Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı - Son Dakika
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Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı

30.05.2022 15:03

Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşit çeşit el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi defile, halk oyunları gösterisi ve yayık ayranı ikramıyla şenliğe dönüştü.

Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşit çeşit el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi defile, halk oyunları gösterisi ve yayık ayranı ikramıyla şenliğe dönüştü.

Erdemli ilçesinde halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından bir yıl boyunca açılan 642 kursta ortaya çıkan ürünler kongre merkezinde düzenlenen etkinlikte sergilendi. Sergide oldukça rağbet gören ve internet üzerinden kolaylıkla satışı yapılabilen, sağlığa zararlı bir içerik bulundurmayan örgü bebekler ilgi odağı oldu. Örgü bebeklerin yanı sıra, seramik çalışmaları ve çeşit çeşit el emeği göz nuru eserlerde yer aldı. Ayrıca ziyarete gelenlere geleneksel yayık ayranı, sac da sıkma ikram edilirken, mini defile sergiyi renklendirdi, halk oyunları da şenlik havası kattı.

Sergiyle ilgili bilgi veren Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde bir yılda yapılan ürünlerin sergisindeyiz. Bugüne kadar 642 kurs açtık, bu kurslardan 13 bin 428 vatandaşımız yararlandı. Bugün burada bütün kurslarımızı toplayıp, şenlik havasında bir etkinlik yapmak istedik. 20 bin parça ürünün sergilenmesinin yanı sıra çeşitli etkinlikler olacak. Etkinliğimizin ilgi görmesi bizi hayli sevindirdi" dedi.

Örgü bebek yapan usta öğreticilerden Nergiz Katar da, "Bu oyuncaklar tamamen doğaldır, çocuklara hiçbir zarar vermez. Aparatlar çıkma yapmıyor, yıkanabiliyor. Birde kursumuza gelen hanımlara destek amaçlı bu ürünleri yapıyoruz, satıyoruz. İnternet üzerinden satış yapıyoruz"

Örgü bebeklerin yapımıyla ilgili bilgi veren diğer bir usta öğretici Nuran Tuzkaya ise "Öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz bu işleri. İnternetten satarak kendilerine bir ek kazanç sağlayabiliyorlar. Çalışkan bir öğrenci ise bir haftada bitirir, biraz eli ağır ise 15 gün sürer. Ayaklarından başlar saçlarında biter. İçerisine tel koyuyoruz daha sabit durması için, hareketli olabilmesi için. Zor emek verilmesi gereken bir iş" diye konuştu.

Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı
Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı
Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı
Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı

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Kaynak: İHA

Halk Eğitim Merkezi, İnternet, Kongre, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadınların el emekleri şenlik havasında görücüye çıktı - Son Dakika


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