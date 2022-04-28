Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
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Kadir Gecesi idrak edildi

28.04.2022 00:26

Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Mardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla İlçe Müftülüğünce camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Belediye tarafından Hacı Kasım Altunkaya ve Hacı Hasan Gündüz Cami avlusunda vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


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