Kafkasör Festivali'nde Boğa Güreşleri Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika
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Kafkasör Festivali'nde Boğa Güreşleri Şampiyonları Belirlendi

Kafkasör Festivali\'nde Boğa Güreşleri Şampiyonları Belirlendi
12.07.2026 19:14
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Artvin'de düzenlenen Kafkasör Festivali'nde 157 boğa 8 kategoride yarıştı, toplam 1.4 milyon lira ödül dağıtıldı.

ARTVİN'de bu yıl 45'incisi düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamındaki boğa güreşlerinde

Türkiye'nin farklı illerinden getirilen 157 boğa, 8 ayrı kategoride şampiyonluk için mücadele etti. Festivalde 'baş kategorisi' şampiyonuna 200 bin lira, tüm kategorilerde ise toplam 1 milyon 400 bin lira para ödülü sahiplerini buldu.

Artvin'in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında 4 gün süren boğa güreşlerinde heyecan, organizasyonun son gününde de devam etti. Yayla merkezindeki arenada düzenlenen güreşlerde; Türkiye'nin farklı illerinden getirilen 157 boğa, 8 ayrı kategoride şampiyonluk için mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleleri yaklaşık 105 bin kişi tribünlerden takip ederken, festival boyunca hem heyecan hem de renkli görüntüler yaşandı. Güreşler öncesinde tüm boğalar boynuz ve doping kontrolünden geçirilirken, organizasyonda 25 hakem ve 100 personel görev aldı. Festivalde 'baş kategorisi şampiyonuna 200 bin lira verilirken, tüm kategorilerde ise toplam 1 milyon 400 bin lira para ödülü sahiplerini buldu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FESTİVALİ'

Festivalde değerlendirmelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin'in en büyük festivali, Türkiye'nin de en büyük festivali. Buranın geleneksel en önemli festivallerinden birisi. Bu sebeple her yıl yoğun bir katılım oluyor. Bu yıl bir önceki yıldan da fazla bir katılım var. Hem güreşecek boğa sayısı açısından hem de seyirci kapasitesi açısından güzel, çoklu ve iyi bir koordinasyonla yürüyen bir organizasyon oldu" dedi.

'TAKRİBEN 105 BİN KİŞİ ARENAYI ZİYARET ETTİ'

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise "Çarşamba günü açılışını yaptığımız festivalimizde, o günden bugüne 100 bin kişiyi ağırlayacağımızı söylemiştik. Takriben 105 bin kişi Kafkasör Arenası'nı ziyaret etti, boğa güreşlerini izledi. Takdire şayan bir festival olduğunu düşünüyorum. Zaten vatandaşlarımızın da teveccühü ve iltifatları bu yönde. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Bir sonraki yılın bundan daha da iyi olacağı temennisiyle, seneye yine herkesi Kafkasör Festivali'ne bekliyor; esenlikler ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kafkasör Festivali'nde Boğa Güreşleri Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika

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