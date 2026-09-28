Kahire'ye charter uçuşları için Ordu'da turizm paydaşları toplandı - Son Dakika
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Kahire'ye charter uçuşları için Ordu'da turizm paydaşları toplandı

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Kahire\'ye charter uçuşları için Ordu\'da turizm paydaşları toplandı
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Ordu'da, Kahire ile Ordu-Giresun Havalimanı arasında charter uçuşları başlatılması için turizm paydaşlarıyla koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda uçuşların bölge ekonomisine ve turizme katkısı, Mısır'dan gelecek turistlere sunulacak Karadeniz rotaları ele alındı.

Ordu'da, Mısır'ın başkenti Kahire ile Ordu- Giresun Havalimanı arasında karşılıklı charter uçuşlarının başlatılması amacıyla turizm paydaşlarının katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, toplantıda Ordu'nun uluslararası turizm potansiyelinin artırılması ve küresel turizm pazarındaki payının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Kahire ile Ordu-Giresun Havalimanı arasında planlanan charter uçuşlarının bölge ekonomisi ve turizmine sağlayacağı katkıların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Mısır'dan gelecek turist gruplarına yönelik Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini kapsayan gezi rotaları ile sunulacak hizmet standartlarının görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, planlanan seferlerin operasyonel süreçlerinin kısa sürede netleştirilerek hayata geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada, toplantıya Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara'nın yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği temsilcileri ile seyahat acentesi, konaklama işletmesi ve ilgili dernek yöneticilerinin katıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA
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