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Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu: "Otogara TUSAŞ'ta hain saldırıda şehit olan taksicimizin ismini koyacağız"

ANKARA - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Terminalimizin yapımına başlayacağız. Yapılacak alanı düzeltmeye başladık. Otogara TUSAŞ'ta hain saldırıda şehit olan taksicimizin ismini koyacağız. 2 ay içerisinde hayata geçecek" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan'da bulunan Connect Thermal Hotel'in konferans salonunda basın toplantısı düzenledi. Seçimden bu yana yaptıklarından ve yeni yılda yapacaklarından bahseden Çırpanoğlu, TUSAŞ şehitlerini anarak Allah'tan rahmet diledi.

Termal turizmle alakalı bir çalışması olduğunu belirten Çırpanoğlu, "Termal sağlık turizmi uluslararası düzeyde olacak dememin sebebi şu, Kızılcahamam'da, Ayaş'ta, Haymana'da bizim termal turizmlerimiz var fakat Kahramankazan ilgili öngörümüz farklı. Görüşmelerimiz ve yazışmalarımız bitme noktasında. Bu bölgede yapılacak sağlık turizmine yönelik termal turizmle beraber geleneksel usulle termal turizm yapmayacağız. İsviçre'de ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde sosyal devlet çok iyi yürütüldüğü için yaşlılarına ve hastalarına Türkiye veya başka ülkelere göndermek suretiyle sağlık turizmi gelişmiş vaziyette" diye konuştu.

2 ay içerisinde Kahramankazan'a bir terminal yapılacağını belirten Çırpanoğlu, "Kahramankazan'a önümüzdeki 2 ay içerisinde bir terminal yapacağız. Terminalimizin yapımına başlayacağız. Yapılacak alanı düzeltmeye başladık. Otogara TUSAŞ'ta hain saldırıda şehit olan taksicimizin ismini koyacağız. 2 ay içerisinde hayata geçecek" açıklamasında bulundu.