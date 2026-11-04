Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi depremde hasarlı Kocabaş Konağı\'nı restore ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tescilli Kocabaş Konağı'nı özgün mimari dokusuna uygun şekilde restore ederek yeniden kentin kültürel mirasına kazandırıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü tarihini ve kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında tescilli yapılarda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan ve 6 Şubat depremlerinde hasar gören asırlık Kocabaş Konağı, kapsamlı bir çalışmayla yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı rölöve ve restorasyon projeleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, konağın depremden zarar gören taşıyıcı unsurları, duvar ve kemerleri tarihi dokuya uygun yöntemlerle onarılıyor. Konağın kimliğini yansıtan ahşap tavanlar, kapılar, pencereler ve merdivenler özel bir hassasiyetle korunurken, bahçe ve çevre düzenlemesiyle yapının bütüncül bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kentin geleneksel mimarisini yansıtan tarihi yapı, turizm potansiyeline ve kentin tarihi belleğine yeniden kazandırılmış olacak.