"Gripin" Kahramanmaraş'ta konser verdi - Son Dakika
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"Gripin" Kahramanmaraş'ta konser verdi

27.08.2022 23:26
"Gripin" Kahramanmaraş'ta konser verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri kapsamında müzik grubu "Gripin" konser verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri kapsamında müzik grubu "Gripin" konser verdi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen konserde, Gripin, sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlılar ve ve birçok ilden gelen misafirler için söyledi.

Yoğun katılımın gözlemlendiği etkinlikte vatandaşlar, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Gripin'in solisti Birol Namoğlu'na çiçek takdim etti.

???????Müzik grubu Gripin'in performansı müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Gripin' Kahramanmaraş'ta konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Gripin" Kahramanmaraş'ta konser verdi - Son Dakika
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