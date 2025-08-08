Kahramanmaraş Fuarı\'nda Bayhan Coşkusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Fuarın yedinci gününde şarkıcı Bayhan, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde dinleyicilerle buluştu.
Sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Fuarda yarın akşam şarkıcı Murat Kekilli sahne alacak.
