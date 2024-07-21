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Kahramanmaraş'ın tek top tamircisi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaşlı esnaf, yarım asırdan fazla top tamirciliği yapıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 73 yaşındaki Ali Bakıcı, Tarihi Saraçhane Çarşısı'nda esnaf. Top tamiratının tek adresi olan esnaf, 1970 yılından beri bu özel mesleği yapmaya devam ediyor. Kendi dükkanında gençliğinden beri tutkuyla bağlı olduğu top tamiratını yapmaya devam eden Bakıcı, "Kahramanmaraş'ın bütün toplarını ben yaparım. Topların bütünü bana gelir. Ben bu topa gençliğimde çok hastaydım, onun üzerine mesleği öğrendim ve topları yapmaya başladım. Ayakkabı tamiri, top tamiri işte ne gelirse yapıyoruz. 1970 - 1988 yılından beri burada Saraçhane Çarşısında top ve ayakkabı tamiratı ile uğraşıyorum" dedi.

Bir topun yapımının oldukça teknik detaylar içerdiğini ifade eden Bakıcı," Bir top 32 parçadan meydana gelir. 12 tanesi küçük, 20 tanesi büyük. Büyükler 6 köşeli oluyor, küçükler 5 köşeli oluyor. Bunun hepsinin birleşmesiyle bir top meydana geliyor. Topu yapmak teknik işi, bunu herkes yapamaz. Şu anda bir çırak yetişmiyor, çırak geldiği zaman kaç lira ücret vereceksin bana diyor. Olmuyor tabi, önce mesleği öğrenip sonra ücret kazanmaya başlamaları gerekiyor. Gençleri bu geleneği sürdürmeye teşvik eden Bakıcı, "Gençler bu işi öğrensinler, sonucunda memnun olurlar. Çok güzel olur kendileri için hiç olmazsa bir gelecek kapısı olur, geleceğini parlatırlar" diye konuştu.