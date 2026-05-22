Kahramanmaraş\'ta kadınların emeği beğeni topladı

Kahramanmaraş kadınların, 'Sunum Peçete Atölyesi' ve 'Eski Tepsiler ile Geri Dönüşüm Atölyesi'nde hem el becerilerini geliştirme hem üretme hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun farklı kesimlerine yönelik etkinlik ve projelerini artırarak sürdürürken, kadınlara yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak, üretime teşvik etmek ve geri dönüşüm bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Karaziyaret Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen program kapsamında "Sunum Peçete Atölyesi" ve "Eski Tepsiler ile Geri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi. Toplam 60 kadının katıldığı etkinliklerde kadınlar hem el becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme imkanı buldu. Atölyelerde katılımcılar, geçmişten günümüze ulaşan eski oya ve nakışları değerlendirerek şık sunum peçeteleri hazırladı. Bunun yanı sıra kullanılmayan eski tepsiler de çeşitli dekoratif dokunuşlarla yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu.

Etkinlik boyunca kadınlar yalnızca yeni ürünler tasarlamanın mutluluğunu yaşamakla kalmadı, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinerek keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesinin kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması amacıyla düzenlediği atölyeler, katılımcılara hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşattı.

Atölyeye katılan Kübra Alagöz, etkinliğin kendisi için oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Sunum peçetesi yapım atölyesine katıldım. Önceden büyüklerimizin yaptığı oya kenarlarını sunum peçetesine dönüştürüyoruz. Burada olmak keyifli, heyecan verici hem de kendime bir şeyler katıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel'e bu atölye için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ